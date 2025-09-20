Stationsvärdar till Stockholm Centralstation!
2025-09-20
Söker du ett flexibelt arbete så har du kommit rätt! Just nu söker vi flertalet stationsvärdar där du kommer vara placerad på Stockholm och Uppsala Centralstation och arbeta med att bidra till en trygg och säker miljö för resenärer. Välkommen med din ansökan redan idag då behovet är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för kunds räkning dig som vill ha ett flexibelt arbete under december och januari. Uppdraget som stationssvärd är med start omgående och sträcker sig till sista januari, med god möjlighet till förlängning. Vi ser att du har mycket god tillgänglighet för att arbeta hela perioden.
Som stationsvärd kommer du arbeta på tågstationen och ansvara för att informera och hjälpa resenärerna. Arbetet är uppdelat på två pass per dag där du har möjlighet att arbeta minst 3 timmar/per dag. Du bokar upp dig på dem passen som passar dig och det finns möjligheter att arbeta båda passen under dagen om det är av intresse.
Arbetstider är enligt nedan: Vardagar och helger 06:00-09:00 & 15:00-18:00
Gör du bra ifrån dig på detta uppdrag finns även möjligheter till värdefulla referenser och karriärsmöjligheter, en resa flera konsulter gjort hos oss tidigare.
Du erbjuds
• Ett flexibelt arbete med mycket social kontakt!
• Goda möjligheter till värdefulla referenser och framtida karriärsmöjligheter! Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll handlar om att vara en central punkt för service och support, där du aktivt bidrar till en positiv och effektiv miljö för besökare och kollegor.
• Välkomna och guida resenärer
• Informera vid trafikstörningar och andra händelser som påverkar resenärerna. Att arbetar proaktivt genom att erbjuda resenärerna hjälp
• Säkerställa en trygg miljö genom god kommunikation med resenärer
• Assistera med praktiska arrangemang
VI SÖKER DIG SOM
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, t ex studier eller annat arbete
• Har tidigare erfarenhet av ett serviceinriktat arbete
• Talar obehindrad svenska då du kommer att besvara frågor från resenärer
• Har möjlighet att arbeta minst 3 pass i veckan
• Har en smartphone som du kan använda i tjänsten då en del av arbetet sker ifrån en mobilapplikaiton
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Deltid, antal timmar varierar beroende på hur många pass du väljer att boka in dig på
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är social och serviceinriktad. Du är inte rädd för att ta kontakt med resenärer och vet hur man levererar en service av världsklass. Vidare är du flexibel, ansvarstagande och har en förmåga att se när resenärer behöver hjälp och tar initiativ till att lösa problem.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
