Stationsbefäl
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli, en HR-sektion, en kommunikationsgrupp samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Lokalpolisområde Norra Ångermanland ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Arbetsuppgifter
Som Stationsbefäl ingår det i ditt ansvar att inom verksamhetsområdet planera, fördela, leda och följa upp polisområdets och lokalpolisområdets inre verksamhet. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. I funktionen leder du del av den inre verksamheten antingen på uppdrag av chef eller självständigt genom tilldelad delegation. Funktionens uppdrag och krav ligger nära den direkta ledaren, det ingår även att vara ammunitionsföreståndare.
Funktionen som stationsbefäl innebär inget formellt personalansvar men rollen som arbetsledare innebär att du coachar, motiverar och stödjer dina medarbetare och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential.
Arbete i Härnösand och på polisområdets huvudort i Sundsvall kan förekomma vid behov.
I funktionen Stationsbefäl kommer du bl.a. ansvara för att:
• initialt förmanspröva frihetsberövanden som inte prövas av den jourhavande förundersökningsledaren
• ansvara över arresterna i polisområde Västernorrland, när detta inte görs lokalt
• fortlöpande pröva den laga grunden för frihetsberövandet
• på distans förmanspröva frihetsberövanden när sådan rutin beslutats
• upprätta och föra arrestantförteckning
• arbetsleda arrestantvakter och annan underställd personal
• fungera som mottagare och förmedlare av händelserapporter med prioritet 5 och därtill hörande hantering och administration
• hantering av akut uppkomna bemanningsfrågor
• hantera allmänna frågeställningar/besök i receptionen framförallt utanför kontorstid
besluta och hantera administrationen kring vissa handräckningar
• tillse att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt, kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk.
• utfärda passansökningar
• säkerställa kvalitet gällande avrapportering
• de arbetsuppgifter i övrigt som beslutats lokaltKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• polisexamen enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
• god erfarenhet av polisyrket
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
• tidigare erfarenhet som stationsbefäl
• erfarenhet av arbete som arbetsledare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget
• erfarenhet av att ha varit förman i patrull/arbetsledning i yttre tjänstDina personliga egenskaper
I rollen som Stationsbefäl har du många kontaktytor och samarbetar både inom polisen likväl som med andra myndigheter, ex. socialtjänst, sjukvård med mera. Vi söker därför dig med en hög social kompetens och en god kommunikativ förmåga som innebär att du är lyhörd, tydlig och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
Vidare söker dig som trivs med att arbeta i en tempofylld miljö och har förmågan att analysera information och skapa överblick över arbetssituationen samt ha ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel i ditt förhållningssätt till vilka arbetsuppgifter som ska utföras.
Rollen ställer krav på att du är en trygg person som kan arbeta självständigt såväl som i grupp, fatta egna beslut samt löser de problem du ställs inför.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2
Saco-S, Polisförbundet, ST inom Polisen, Seko Polisen nås via polisens växeln 114 14.
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Örnsköldsvik
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Stationsbefäl
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB987/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
901 09 UMEÅ
Polismyndigheten, Polisregion Nord
Rekryterande chef
Lars Wallin lars-k.wallin@polisen.se
