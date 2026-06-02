Processtekniker Lignin
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Maskiningenjörsjobb / Mönsterås Visa alla maskiningenjörsjobb i Mönsterås
2026-06-02
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening i Mönsterås
, Kalmar
, Nybro
, Emmaboda
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Inom Södra Cell producerar vi pappers- och dissolvingmassa som möter våra kunders behov och bidrar till ett hållbart samhälle. Vi producerar ett brett utbud av premiumpappersmassor och är samtidigt en viktig producent av förnybar energi och bioprodukter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som ligger helt rätt i tiden – där hållbarhet, teknik och ständig utveckling står i fokus.
Till Södra Cell Mönsterås rekryterar vi nu fyra processtekniker för tillsvidareanställning till vår produktion av bioprodukten lignin.
Vi söker nu nya kollegor eftersom vi startar upp och bygger en ny avdelning, vilket innebär att du kommer in i ett skede där mycket är nytt, utvecklingsbart och där ditt tekniska intresse verkligen gör skillnad.
Det här får du jobba med på Södra
Som processtekniker i ligninet ansvarar du för den dagliga driften av ligninanläggningen. Arbetet innebär både aktiv processbevakning och praktiskt arbete ute i anläggningen. Du är en viktig del i att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och att anläggningen drivs på ett säkert och effektivt sätt. Du blir delaktig i att utveckla arbetssätt, rutiner och stabil drift i en modern och välinvesterad anläggning.
Du kommer också att jobba med att:
• arbeta med driftoptimering, styrning och processövervakning i manöverrum
• utföra förebyggande arbete och bidra till att anläggningen hålls ren, säker och driftsäker
• utföra enklare underhåll, smörjning och felsök
• samarbeta tätt med skiftlag, driftingenjörer och underhållsavdelning för att säkerställa stabil och säker produktion
Eftersom avdelningen är i uppstart finns det stora möjligheter att påverka, lära nytt och växa i rollen. Vi erbjuder en strukturerad och arbetsplatsförlagd upplärning tillsammans med inskolningssamordnare och erfarna kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Mönsterås.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en teknisk och händelserik miljö, och som motiveras av att vara med och bygga upp något nytt. Du har ett tydligt tekniskt intresse, är nyfiken och har ett öga för hur process, mekanik och underhåll hänger ihop.
För att lyckas i rollen behöver du:
• ha lätt för att samarbeta och bidra till ett tryggt och respektfullt arbetsklimat
• kunna hantera stress och fatta kloka beslut i säkerhetskritiska situationer
• vara både självgående och en lagspelare som uppskattar variation i arbetet
• ha ett högt säkerhetstänk – säkerheten kommer alltid först på Södra
Krav och meriter
• eftergymnasial utbildning, exempelvis YH, eller erfarenhet som bedöms likvärdig YH prioriteras. Gymnasieutbildning med teknisk inriktning kan också uppfylla kravet.
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B‐körkort
Meriterande:
• erfarenhet av processteknik eller processteknisk bakgrund
• bakgrund inom underhåll, mekanik eller industriellt förbättringsarbete
• Truckkort
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Henrik Widén, henrik.widen@sodra.com
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef: Johanna Lönnbom, johanna.lonnbom@sodra.com
Fackliga frågor (Pappers – Cell): Mattias Dunberg, mattias.dunberg@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 14 juni, rekytering sker löpande. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7791021-2030959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
NYGÅRD 401 (visa karta
)
383 91 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9941980