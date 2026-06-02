Injusterare/mättekniker ventilation-OVK.
Reglyr AB är ett konsultföretag i fastighetsbranschen som arbetar med besiktning, analys och rekommendationer kring energi, klimat och inomhusmiljö. Reglyr AB hjälper till att hitta orsaken till problemen och är - beroende på kundens behov, med tills dessa problem är lösta. Vårt arbete handlar om människors hälsa och välbefinnande.
Vi söker nu dig som arbetat som injusterare/mättekniker inom ventilation i något eller några år. Du skall till att börja med bistå våra besiktningsmän vid besiktningar och utredningar. Tanken är att om du saknar OVK-behörighet, men har intresset, så ger vi dig utbildningen för att kunna bli certifierad. Känner du att du vill komma vidare och utvecklas så ska du definitivt söka. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och ligger i framkant vad gäller IT-lösningar, mätinstrument mm. Vi är ett sammansvetsat, relativt ungt gäng, som satsar på att alltid ha riktigt kul både på jobbet och utanför arbetstid.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Ø Luftflödesmätningar.
Ø Injustering av luftflöden.
Ø OVK-besiktningar.
Ø Energiutredningar.
Ø Inomhusmiljöutredningar.Bakgrund
Ø Något eller några års erfarenhet från liknade arbetsuppgifter.
Ø Meriterande är någon form av teknisk utbildning.
Ø B-körkort.
Dina egenskaper:
Ø Viktigt är att du är serviceinriktad, social och tycker om kundkontakter. Du är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
Vi erbjuder dig:
Våra kunder har höga förväntningar på det jobb vi utför åt dem. Därför är det viktigt att alla medarbetare är välutbildade för sin uppgift, motiverade, driftiga och socialt kompetenta. Vi erbjuder dig en spännande roll i en växande organisation med mycket goda utvecklingsmöjligheter. En trivsam arbetsmiljö och en genuin företagskultur där vi bryr oss om våra medarbetare. Varje medarbetare får en individuell utvecklings- och utbildningsplan som speglar både företagets och medarbetarens önskemål och förväntningar.
Självklart sponsrar vi friskvård och erbjuder flexibla arbetstider som bidrar till att det går att kombinera ett familjeliv med ett kravfyllt arbetsliv. Välkommen att jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: fredrik@reglyr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mättekniker ventilation". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reglyr AB
(org.nr 556545-2132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Reglyr AB Kontakt
Fredrik Christiansen fredrik@reglyr.se 0705793530 Jobbnummer
