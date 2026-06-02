Tunnlandet Taproom söker ansvarig kock

Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-02


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cheffle AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-02

Om tjänsten
Hos oss kommer du att ansvara för den dagliga driften av köket och säkerställer hög kvalitet på mat, hygien, arbetsmiljö och service. Rollen innebär både operativt arbete i köket och ledarskap för kökspersonalen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Planera och leda det dagliga arbetet i köket

Eget arbete förekommer

Ansvara för menyplanering och utveckling av rätter

Säkerställa hög kvalitet och presentation av maten

Ansvara för livsmedelshygien enligt gällande regler och rutiner

Beställa varor och kontrollera lager samt inventering

Följa upp kostnader och arbeta mot budget och lönsamhet

Schemalägga och arbetsleda kökspersonal

Introducera, utbilda och utveckla medarbetare

Säkerställa god arbetsmiljö och samarbete i teamet

Hantera egenkontroll och dokumentation enligt HACCP

Samarbeta med restaurangchef och övrig personal

Ansvarsområden:

Allmänt ansvar för köksdriften.

Kostnadskontroll

Kvalitetssäkring av mat och rutiner

Hygien och livsmedelssäkerhet

Effektiv drift och planering

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i restaurangkök

Tidigare erfarenhet i ledande roll är meriterande

God kunskap om livsmedelshygien och HACCP

Förmåga att arbeta under högt tempo

God organisations- och ledarskapsförmåga

Svenska i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och strukturerad

Lösningsorienterad

God samarbetsförmåga

Kreativ och kvalitetsmedveten

Stressresistent och flexibel

Arbetstid:

Heltid enligt schema, kvällar och helger förekommer.

Rapportering:

Kökschefen rapporterar till restaurangchef/verksamhetschef.

Anställningsform:

Enligt överenskommelse.

Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheffle AB (org.nr 559139-5024)
Tunnlandsvägen 65 (visa karta)
168 36  BROMMA

Arbetsplats
Tunnlandet Taproom

Jobbnummer
9941983

Prenumerera på jobb från Cheffle AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cheffle AB: