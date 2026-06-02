Tunnlandet Taproom söker ansvarig kock
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Hos oss kommer du att ansvara för den dagliga driften av köket och säkerställer hög kvalitet på mat, hygien, arbetsmiljö och service. Rollen innebär både operativt arbete i köket och ledarskap för kökspersonalen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och leda det dagliga arbetet i köket
Eget arbete förekommer
Ansvara för menyplanering och utveckling av rätter
Säkerställa hög kvalitet och presentation av maten
Ansvara för livsmedelshygien enligt gällande regler och rutiner
Beställa varor och kontrollera lager samt inventering
Följa upp kostnader och arbeta mot budget och lönsamhet
Schemalägga och arbetsleda kökspersonal
Introducera, utbilda och utveckla medarbetare
Säkerställa god arbetsmiljö och samarbete i teamet
Hantera egenkontroll och dokumentation enligt HACCP
Samarbeta med restaurangchef och övrig personal
Ansvarsområden:
Allmänt ansvar för köksdriften.
Kostnadskontroll
Kvalitetssäkring av mat och rutiner
Hygien och livsmedelssäkerhet
Effektiv drift och planering Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i restaurangkök
Tidigare erfarenhet i ledande roll är meriterande
God kunskap om livsmedelshygien och HACCP
Förmåga att arbeta under högt tempo
God organisations- och ledarskapsförmåga
Svenska i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och strukturerad
Lösningsorienterad
God samarbetsförmåga
Kreativ och kvalitetsmedveten
Stressresistent och flexibel
Arbetstid:
Heltid enligt schema, kvällar och helger förekommer.
Rapportering:
Kökschefen rapporterar till restaurangchef/verksamhetschef.
Anställningsform:
Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Tunnlandsvägen 65 (visa karta
)
168 36 BROMMA Arbetsplats
Tunnlandet Taproom Jobbnummer
9941983