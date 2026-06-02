Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent - vaken natt i Bergsj

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall
2026-06-02


God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker dig som vill arbeta som Personlig Assistent vaken natt ca 90%.

Vår fina barnkund Vilgot 8 år söker dig som vill arbeta på en schemarad med vaken natt ca 90% med start 1/8.

Vilgot är en aktiv kille som bland annat gillar att leka och springa i sin gåstol. Han bor med sin familj & husdjur i en villa i Bergsjö.

Vem är du?
Du får gärna vara lekfull, social, flexibel och ansvarsfull. Att du har viss vana av barn är önskvärt men inte ett krav. Det förekommer också lyft/förflyttningar. För att du ska ha möjlighet att ta dig till arbetsplatsen så önskar vi att du har körkort och tillgång till bil då de inte går kollektivtrafik till arbetsplatsen. Pälsdjur finns i hemmet så du bör inte vara allergisk.

Dina arbetsuppgifter
Vilgot har dyskinetisk CP, epilepsi och behöver därför assistans i alla moment. Han har inget tal med använder sig av en ögonstyrd dator för att kommunicera och är väldigt tydlig i sitt kroppsspråk så man brukar ha lätt att förstå honom när man väl lär känna honom. Som assistent får du erfarenhet av bland annat AKK och Peg.

Är det dig vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande.

Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)

Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/

Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett deltidsjobb.

God Assistans i Mitt AB (org.nr 556883-2538)
För detta jobb krävs körkort.

