Elevassistent till Silverdalsskolan i Hylte kommun
2026-06-02
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Silverdalsskolan är en skola för elever som tillhör den anpassade grundskolan och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten präglas av ett inkluderande och strukturerat arbetssätt där varje elevs individuella förutsättningar och behov står i centrum. Skolan arbetar i nära samverkan mellan olika professioner med målet att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull skolgång för alla elever.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Silverdalsskolan kommer du att arbeta nära elever som läser både ämnen och ämnesområden. Du är en viktig del av skolans arbetslag och samarbetar dagligen med speciallärare, lärare och andra elevassistenter. Din roll innebär att finnas som stöd för eleverna under hela skoldagen och på fritids, där du bidrar till att skapa struktur, trygghet och goda förutsättningar för lärande och social utveckling. Du anpassar ditt stöd utifrån varje elevs behov och är delaktig i att genomföra pedagogiska aktiviteter och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd. Du har ett professionellt förhållningssätt, är flexibel i ditt arbetssätt och har en god förmåga att bemöta elever med olika behov på ett respektfullt och lågaffektivt sätt. Du trivs med att samarbeta i team men är också trygg i att ta egna initiativ i vardagen.
För tjänsten krävs att du har:
Utbildning som barnskötare med extrautbildning som elevassistent, stödpedagog eller resurspedagog
Kunskap om, och gärna utbildning inom, autism
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande och NPF
Det är meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av att arbeta med bildstöd
Kunskap i tecken som stöd (TAKK) i kommunikation
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lyhörd, relationsskapande, initiativtagande och samarbetsinriktad. Du känner stolthet i ditt arbete och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:072".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK
Hylte kommun Kontakt
Rekryterande chef
Andersson, Therese therese.andersson@hylte.se 072-3967068
