Transportarbetare till Kungälvs sjukhus
2026-06-02
Nu söker vi en transportarbetare till vår verksamhet på Kungälvs sjukhus. Varmt välkommen med din ansökan senast 16 juni!
Arbetsbeskrivning
Som transportarbetare arbetar du främst med transporter av gods, mat, post, textilier och avfall inom sjukhuset. Du erbjuds variation och utveckling då vi även hjälper till med annan service som gör det enkelt för vården att fokusera på sin kärnverksamhet. Du träffar många nya människor i ett arbete där det händer mycket. I tjänsten igår även att köra schemalagda körturer inom regionen.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag. Helgarbete kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en godkänd gymnasieutbildning och B-körkort samt god körvana. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Dina IT-kunskaper är goda och du har en fysik som gör det möjligt för dig att gå och stå mycket under arbetsdagen, utföra tunga lyft och repetitiva arbetsmoment.
Då tjänsten ställer krav på god samarbetsförmåga och servicekänsla är det vidare viktigt att du:
är social och hjälpsam
arbetar bra tillsammans med andra
trivs med att anpassa dig utifrån vad som händer
är ansvarsfull och har ett ordningssinne
Truckkort samt tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lager/logistikverksamhet är starkt meriterande för tjänsten.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Kungälvs sjukhus.
Frågor om tjänsten hanteras av Ulrika Karlsson, enhetschef för Internlogistik i Kungälv.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
462 80 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Internlogistik Kontakt
Enhetschef
Ulrika Karlsson 070-0206507
