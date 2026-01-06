Starta din karriär som Account Manager
Account Manager - jobba med helhetslösningar för företagskunder
Har du erfarenhet inom försäljning och vill ta nästa steg i din karriär?
Vi söker nu en driven och självgående Account Manager som vill börja sin resa inom el- och energimarknaden och successivt utvecklas till att arbeta med hela vår portfölj av produkter och tjänster - inklusive telefoni, växlar och el - för att kunna erbjuda kunder kompletta helhetslösningar.
Om rollen
Du börjar med försäljning av el och energitjänster, och får möjlighet att bygga upp din egen kundportfölj. Med tiden växer rollen och du får arbeta med hela vår breda produktportfölj för företagskunder. Ditt ansvar omfattar:
Bygga och utveckla din egen kundportfölj från grunden
Skapa skräddarsydda helhetslösningar med produkter inom el, telefoni och växlar
Påverka din egen inkomst direkt genom vår generösa provisionsmodell
Arbeta självständigt, samtidigt som du är en del av ett engagerat team
Vi erbjuder:
Frihet att forma din försäljning - bygg din portfölj och sälj på ditt sätt
Starka och efterfrågade produkter på en växande marknad
Kontinuerlig utveckling och coachning - oavsett tidigare erfarenhet får du möjlighet att växa
Ett familjärt och peppande team - vi firar framgångar tillsammans och lyfter varandra
Ingen lönetak - tjäna på de affärer du stänger
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 09:15-17:45
Fredag: 09:15-16:00
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom telemarketing, B2B eller liknande
Talar och skriver flytande svenska
Är resultatorienterad, ambitiös och självgående
Vill utvecklas och växa inom företagsförsäljning och erbjuda kunder kompletta lösningar
Vill du bli en del av vårt team och utvecklas till en Account Manager med helhetsansvar för företagskunder? Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
