Starta Din Karriär Inom Kärnkraftssäkerhet Hos Afry
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Starta din karriär inom kärnkraftssäkerhet hos AFRY
Är du nyexaminerad ingenjör eller har jobbat något år och vill ta nästa steg? Gillar du tanken på att arbeta i en framtidsbransch där ditt arbete bidrar till trygg, fossilfri energi? Då kan det här vara rollen där du både utvecklas och gör skillnad - på riktigt.
Hos AFRY får du lära dig av erfarna kollegor, delta i verkliga projekt och utvecklas i en miljö där samarbete, nyfikenhet och problemlösning står i centrum.
Är du rätt person för rollen?
Vi söker dig som är nyfiken av naturen och trivs i en roll där du får fördjupa dig i tekniska frågeställningar och förstå hur olika system hänger ihop. Du har en stark analytisk förmåga och gillar att bryta ner komplex information till tydliga slutsatser. Struktur och kvalitet är viktigt för dig, och du arbetar noggrant för att säkerställa att allt blir korrekt och genomtänkt. Du uppskattar samarbete och tycker om att bidra med idéer i dialog med andra, samtidigt som du bygger goda relationer och skapar förtroende i dina kontakter.
Krav för rollen:
• En högskole- eller civilingenjörsutbildning (Kärnkraftteknik, Energisystem, System i teknik och samhälle, Maskinteknik, Teknisk fysik, Teknisk Kemi, Elektroteknik, Medicinsk teknik eller liknande)
• Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
• Intresse för kärnkraft
• Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser (vilket kan inkludera godkänd drogtest och krav på visst medborgarskap)
Meriterande:
• B-körkort
• erfarenhet från processäkerhet, brandsäkerhet, flygsäkerhet eller liknandePubliceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Som konsult inom kärnkraftsäkerhet hos AFRY kommer du arbeta med uppdrag mot olika kunder, såsom Forsmark eller en annan kärnteknisksanläggning. Ett typiskt uppdrag är att uppdatera och granska säkerhetsredovisningar, instruktioner eller angränsande dokumentation för kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Eftersom många arbeten bedrivs till följd av nya föreskrifter och krav från Strålsäkerhetsmyndigheten ingår ofta kravtolkning i arbetet, främst kopplat till områdena reaktorsäkerhet och strålskydd. Andra exempel på uppdrag kan vara att ta fram och granska olika typer av säkerhetsanalyser och genomföra förstudier och tekniska utredningar av olika slag.
Arbetet sker i nära samarbete med erfarna kollegor där mentorskap, kunskapsdelning och gemensam utveckling är centralt.
Observera: Resor till kund förekommer regelbundet i tjänsten.
Om AFRY
AFRY är ett av Europas ledande teknikkonsultbolag med 18 000 medarbetare i över 50 länder. De arbetar med att skapa hållbara lösningar för framtiden, och kärnkraft är en viktig del av det. Kärnkraft är en nyckelspelare på energimarknaden. Inte minst för att vi har ett ständigt ökat elbehov i Sverige och globalt, utan också för att den är fossilfri med hög leveranssäkerhet. Vår kund är en av de största leverantörerna av kompetens till kärnkraftsbranschen i Sverige och Norden.
Sektionen du kommer tillhöra består av 12 medarbetare, främst baserade i Solna.
Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos AFRY.
Rekryteringsprocess:
Intervju med Framtiden - >Personlighetstest ->Intervju med AFRY->säkerhetsprövningAnställningsvillkor
Startdatum: enligt överenskommelse
Placeringsort: Solna
Arbetstider: Kontorstider
Omfattning: Heltid
Redo att ta första steget mot en framtidssäker karriär?
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51496_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9580412