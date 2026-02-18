Starka A la carte-kockar sökes!
Om jobbet: Vi växer och efterfrågan på skickliga à la carte-kockar är större än någonsin. Hos oss får du arbeta i professionella à la carte-restauranger där kvalitet, tempo och hantverk står i centrum.
Du blir en del av ett starkt team som levererar på hög nivå och som tillsammans bygger vidare på vår närvaro i Göteborgs restaurangscen. Här finns utrymme att utvecklas, ta ansvar och arbeta i miljöer där matglädje och yrkesstolthet är självklarheter. Vem är du? Du är en självgående och erfaren kock med ett genuint intresse för à la carte-matlagning. Du har huvudet på skaft, trivs i högt tempo och har en stark vilja att alltid leverera på topp. Du är prestigelös, driven och nyfiken - vill ständigt utvecklas i ditt yrke och är lika bekväm med att arbeta självständigt som i team.
Vi ser att du har restaurangutbildning samt minst 4 års erfarenhet från à la carte-kök och en hög yrkesstolthet där kvalité alltid går först.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna att du blir en del av vår resa.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
