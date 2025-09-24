Stansoperatör till kund i Ljungby
2025-09-24
Vi söker stansoperatör
Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull medarbetare till vår kund i Ljungby! Som stansoperatör kommer du att spela en viktig roll i kundens tillverkning, där du ansvarar för att köra och övervaka kundens stansmaskiner för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Ställa in och programmera stansmaskiner
Arbeta utifrån ritningar
Utföra dagliga kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna uppfyller kundens standarder
Hantera material, verktyg och underhåll av maskinen
Rapportera eventuella tekniska problem eller avvikelser till ansvarig tekniker
Arbeta med ett team för att uppnå produktionsmål och deadlines
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Har erfarenhet av att arbeta med stansmaskiner eller annan liknande produktionsteknik
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer
Har god teknisk förståelse och kan följa arbetsinstruktioner och ritningar
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och trivs med ett högt arbetstempo
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Arbetstiderna kan vara både dagtid och skift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som stansoperatör är ett konsultuppdrag på heltid som varar tillsvidare, möjlighet med anställning hos kund finns.
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Ljungby Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9523815