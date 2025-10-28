Stängselmontör
Stängselmontör - med möjlighet till arbetsledarroll
Omfattning: Tillsvidareanställning
Plats: Skövde med omnejd
Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta utomhus och trivs med varierande arbetsdagar? Då kan du vara den vi söker! Stängselproffs, som ägs av Skövde Farmartjänst, söker nu en stängselmontör - med möjlighet att växa in i en arbetsledarroll för rätt person.Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
Stängselproffs är en del av Skövde Farmartjänst, ett familjeägt företag med snart 30 års erfarenhet av entreprenad- och skötseltjänster. Vi arbetar med allt från industristängsel till djur- och villastängsel. Hos oss är kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet i fokus - och vi är stolta över att skapa resultat som håller över tid.Arbetsuppgifter
Som stängselmontör hos oss kommer du att:
* Montera och underhålla olika typer av stängsel och grindar
* Förbereda arbetsplatser och utföra markarbete
* Hantera verktyg, maskiner och fordon kopplade till montage
* Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
* (För arbetsledarroll) Planera och leda montageuppdrag, samt ansvara för teamets dagliga arbete
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt och trivs med ett fysiskt arbete utomhus. Du är driven, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Har du tidigare erfarenhet av stängselmontage och/eller tidigare arbetsledning är det starkt meriterande. Har du erfarenhet från bygg, anläggning eller montage är det också ett stort plus.Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav (BE är meriterande)
* Erfarenhet av montagearbete eller liknande
* God fysik och vilja att arbeta utomhus i alla väder
* Meriterande: erfarenhet av att leda team eller arbetslagSå ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 7 december via e-post till jennifer@skovdeft.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Jennifer During på telefon 0500-79 27 65 eller via e-post jennifer@skovdeft.se
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid, vardagar (kan variera beroende på projekt)
Lön: Enligt överenskommelse
Vi undanbeder oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsleverantörer i samband med denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: jennifer@skovdeft.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FT Stängsel i Skövde AB
