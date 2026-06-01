Stängselmontör - Sekurab
Sekurab bygger och säkrar yttre skydd för företag, industri och samhällsviktig infrastruktur. Verksamheten omfattar områdesskydd, stängsel, grindar och säkerhetslösningar för kunder som ställer höga krav på funktion, säkerhet och leverans.
Sekurab är ett nystartat bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och ett erfaret team med över 70 års samlad branscherfarenhet. Här finns erfarenheten från de stora aktörerna, men i ett mindre bolag där besluten går snabbare, ansvaret är tydligare och möjligheten att påverka är större.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som Resemontör inom områdesskydd arbetar du med montage av områdesskydd, stängsel och grindar ute hos kund. Rollen är praktisk, varierad och passar dig som gillar fysiskt arbete, tydligt ansvar och att se konkreta resultat.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: • Montage av områdesskydd, stängsel och grindar • Mark- och anläggningsarbete i samband med montage • Betongarbete och grundläggning • Arbete med maskiner och verktyg ute i fält • Kundkontakt och ansvar för utförande på plats
Arbetet sker vanligtvis i team om två personer, men självständigt arbete förekommer.
Arbetet sker där projekten finns, vilket innebär att resor är en naturlig del av rollen. Arbetet kräver att du är bekväm med att periodvis ligga borta i veckorna. Resandet varierar över tid, men förekommer löpande i tjänsten.
Vi söker dig som
Du är engagerad, ansvarstagande och trivs i ett arbete där det händer mycket. Du gillar att arbeta praktiskt, håller tempo och kommer in med rätt inställning. Du är nyfiken, vill lära dig nya moment och motiveras av att utvecklas i takt med uppgiften.
Du tar ansvar för ditt arbete, fungerar bra i team och bidrar med energi, driv och pålitlighet i vardagen. Du är självgående i det du gör och behöver inte någon som står över axeln för att arbetet ska bli gjort.Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete inom montage, mark eller anläggning • B-körkort • God fysik och vana av fysiskt arbete • Möjlighet att resa och periodvis arbeta på annan ort • Svenska i tal och skrift • Förmåga att bli godkänd i säkerhetsprövning
Meriterande
• Erfarenhet av resemontage • Erfarenhet av områdesskydd eller stängselmontage • Erfarenhet av mark- och anläggningsarbete • Betongvana • Maskinvana • BE-körkort • Arbete på väg • Heta arbeten • Skylift • FallskyddÖvrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning Arbetstider: 07.00–16.00 Placering: Piteå Resor i tjänsten förekommer löpande Kollektivavtal: SEKO Väg och ban
Bakgrundskontroll genomförs. Tjänsten kan omfattas av säkerhetsprövning beroende på uppdrag och arbetsplats. Utdrag ur belastningsregistret samt kreditkontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder dig
Sekurab erbjuder en roll i ett erfaret och sammansvetsat team där ansvar, tempo och yrkesstolthet står i centrum. Här finns korta beslutsvägar, ett öppet klimat och ett bolag som drivs entreprenöriellt av människor som kan branschen.
Bolaget erbjuder friskvårdsbidrag, bra personalförmåner och en arbetsmiljö med stark laganda, nära till beslut och stor frihet för den som vill ta ansvar och utvecklas.
Intervju sker löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7649611-2027733".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
