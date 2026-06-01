Junior Projektplanerare till XER Management
Är du nyexaminerad och har läst en utbildning inom Industriell ekonomi eller motsvarande? Ser du dig själv i en koordinerande roll där du får jobba som spindeln i nätet och kickstarta din karriär hos ett snabbväxande konsultbolag? Välkommen in med din ansökan!
Om företaget:XER Management är experter på styrning, planering och uppföljning av stora projekt, program och portföljer. Deras affärsidé är att hjälpa uppdragsgivare i privat och offentlig regi att ha kontroll över funktion/kvalitet, tid, kostnader och resurser så att projekt och verksamheter når sina mål. Det kan vara projekt som bygget av ett nytt sjukhus, en ny järnvägssträcka som ost- och västlänken eller en strukturerad hantering av en verksamhets samtliga projekt och strategiska investeringar.Inom deras nisch, styrning och planering, har de ett brett erbjudande med specialist konsulter, utbildare och tekniska specialister inom systemstöd och integrationer. Bolaget startade sin verksamhet 2017 och sysselsätter idag ett 20-tal erfarna och seniora konsulter som delar en gemensam värdegrund att vara ännu bättre, roligare och tryggare! Här erbjuds du bra utvecklingsmöjligheter och trevliga förmåner där alla strävar emot en trivsam arbetsplats som ingen vill lämna.
Om tjänsten:I rollen som Projektplanerare arbetar du med projektstyrning i tekniskt stora projekt. Det kan vara nybyggnation av sjukhus, köpcentrum eller stambana med projekttid på några år fram. I projektet som är aktuellt just nu kommer du till en början jobba mot ett projekt i München vilket första året kräver vissa resor tillsammans med en mer senior konsult. Som Revisionsplanerare arbetar du strukturellt och administrativt nära dina projektmedarbetare i en viktig projektroll. Du ser till att projektet följs utifrån angiven plan och följer upp tidsplanering, risker kostnad och mer där till. Här erbjuder XER dig en unik möjlighet att snabbt lära dig yrket samt att få arbeta på ett ledande företag inom planeringstjänster med erfarna kollegor som stöd.
Vi söker dig som har:En avslutad högskoleingenjörsexamen inom till exempel industriell ekonomi med inriktning byggteknik.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet.
Körkort (B).
Besitter ett tekniskt intresse.
Öppen för att resa.
Det är meriterande om du:
Tidigare erfarenheter av en ledarroll som t.ex. lagkapten inom någon idrott.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet där vi tror att du som person är du kommunikativ, driven och ansvarstagande. Dessutom ser vi gärna att du har ett stort personligt intresse för elektronik och har en god teknisk förståelse.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av Friday de första 6-12 månader där ambitionen är att därefter gå över till kunden.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningen tillkommer krav säkerhetsklassplacering vilket kan medföra krav på visst medborgarskap.
OM FRIDAY: Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – every day", hur låter det?
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
