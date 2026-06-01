Lagerchef till ledande bolag inom medicinteknik i Mölndal
Vill du ta nästa steg i din karriär som lagerchef i en verksamhet som gör verklig skillnad? Vi söker nu, för kunds räkning, en erfaren och trygg ledare till en lagerverksamhet i Mölndal. Företaget är en global aktör och ledande inom medicinteknik, med fokus på att utveckla innovativa lösningar som förbättrar människors livskvalitet världen över.
I denna roll får du möjlighet att arbeta i en modern och kvalitetsdriven organisation där du spelar en central roll i att säkerställa effektiva logistikflöden och en välfungerande lagerverksamhet.
Du blir anställd som konsult via Adecco, ett av världens ledande rekryterings- och bemanningsföretag, med ett starkt globalt nätverk och lång erfarenhet av att utveckla karriärer. Uppdraget har start omgående med mycket stora möjligheter till övertag och långsiktig anställning hos kund.
Om rollen
Som lagerchef får du ett helhetsansvar för den dagliga driften av lagret. Du leder och utvecklar teamet, säkerställer effektiva processer samt ansvarar för arbetsmiljö och leveransprecision. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa kontaktytor där du förväntas driva arbetet framåt med struktur och engagemang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterLeda och utveckla ett team på 10+ medarbetare
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet i verksamheten
Säkerställa effektiv lagerdrift och optimerade flöden
Arbeta med uppföljning, KPI:er och resultat
Driva förbättringsarbete och implementera effektiva arbetssätt
Vara en närvarande och inspirerande ledare i det dagliga arbetetPubliceringsdatum2026-06-01Profil
Vi söker dig som är en trygg, kommunikativ och handlingskraftig ledare som trivs i en operativ miljö med högt tempo. Du har förmågan att skapa struktur, engagemang och resultat tillsammans med ditt team.
Vi ser att du har:
Erfarenhet som lagerchef eller motsvarande ledande roll inom lager/logistik
Erfarenhet av personalansvar och arbetsmiljöansvar
Dokumenterad erfarenhet av att leda större team (10+ personer)
Ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att prioritera
Erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete och uppföljning
B-körkort
Möjlighet att starta omgående eller med kort varsel
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som är närvarande i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och har en naturlig förmåga att motivera andra. Du är resultatorienterad, lösningsfokuserad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Praktisk informationPlacering: Mölndal
Start: Omgående
Anställningsform: Konsult via Adecco, med stor möjlighet till övergång till kund.
Kort om möjligheten
Detta är en perfekt roll för dig som vill snabbt in i ett uppdrag med stort ansvar och där det finns en tydlig möjlighet att bli en del av kundens organisation på lång sikt.
Ansök redan idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
