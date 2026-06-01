Gruppchef - Innehållsförvaltning verksamt.se
2026-06-01
i på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
På Tillväxtverkets avdelning Förenkling jobbar vi med att skapa enkla myndighetskontakter för företag. Om du är intresserad av samhällsutveckling är det här ett jobb för dig. Avdelningens ansvar är bl.a. att bidra i utvecklingen av innehåll och tjänster på verksamt.se, förenkla tillståndsprocesser i nära samverkan med ansvariga myndigheter och minska och förenkla företagens uppgiftslämnande till myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå.
På avdelning förenkling finns den organisatoriska gruppen innehållsförvaltning som är en del av enheten för verksamt.se och digital samverkan, till den gruppen söker vi nu en vikarierande gruppchef.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Rollen som gruppchef är en operativ roll där du stöttar och leder verksamhetens uppdrag inom redaktion och kommunikation. Det är en kombination mellan förvaltning och utveckling av innehåll, kommunikation, arbetssätt och processer. Vi ser att du är en van ledare med erfarenhet av webb, redaktionellt arbete eller kommunikation, vi ser också att du har erfarenhet av att leda arbete med korta deadlines.
Då arbetet med verksamt.se bygger på god samverkan med andra myndigheter ser vi också att du är van att arbeta i samverkan utanför den egna organisationen och van vid många kontakter, internt såväl som externt. I arbetet som gruppchef kommer du arbeta nära enhetschefen för gemensam planering, övergripande strategier och budget. Vi förutsätter att du är van att arbeta utifrån målgruppens behov.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Personal- och arbetsmiljöansvar för ca 12 medarbetare på flera orter i landet.
Leda och fördela arbetet inom det redaktionella arbetet och kommunikation. Ibland med korta deadlines och i en föränderlig omvärld som ställer nya krav.
Driva en god samverkanskultur inom och utanför organisationen.
Bidra till arbetet med att göra komplexa regelverk för företagare begripliga.
Tillsammans och i samråd med enhetschef sätta mål- och verksamhetsplan, samt processer för gemensamma arbetssätt, prioritering och budget.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm.
Vi söker dig som har:
Minst två års utbildning från universitet, högskola eller YH inom kommunikation, webb, tjänstedesign, journalistik eller annan utbildning för tjänsten som Tillväxtverket bedömer likvärdig.
Minst 5 års aktuell erfarenhet av ledande roll inom webb, kommunikation eller redaktion, eller annat likvärdigt område där målgruppens behov har varit i fokus. Varav minst 1 års erfarenhet av att leda ett arbete med korta deadlines i en föränderlig omvärld (händelsestyrd kommunikation) som ställer nya snabba krav.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med webb, redaktionellt arbete eller kommunikation i en större organisation.
Minst 1 års erfarenhet av behovsdriven och målgruppsanpassad utveckling och arbetssätt.
Minst 1 års erfarenhet av arbete med samverkan mellan myndigheter eller andra offentliga organisationer.
Mycket goda kunskaper att kommunicera och presentera, mål, vision och beslut inför grupp.
Följande är meriterande:
Erfarenhet eller intresse av eget företagande.
Kunskap eller intresse av förenklingsarbete och skapa enkla regler för företag.
Erfarenhet av kriskommunikation och beredskap.
Som person söker vi dig som är pedagogisk och har god förmåga att kommunicera och prioritera. Du arbetar resultatorienterat och är prestigelös, flexibel och lyhörd.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetare- och chefspolicy
uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden
. Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är ett vikariat under perioden 1 oktober 2026 till och med 31 december 2027.
Sista ansökningsdag är den 20 juni 2026.
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Nyberg e-post anders.nyberg@tillvaxtverket.se
. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Anna Svenberg e-post anna.svenberg@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
