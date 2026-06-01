Leveranstekniker till Ledande IT-aktör
2026-06-01
Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat team som arbetar med moderna och effektiva IT-lösningar inom offentlig sektor där kvalitet, säkerhet och långsiktiga lösningar står i centrum. Du kommer att ha en nyckelroll i tekniska leveranser som säkerställer driftsäkra och robusta IT-miljöer för verksamheter med höga krav på tillgänglighet.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som leveranstekniker ansvarar du för att implementera och leverera IT-lösningar till kundens verksamhet. Du arbetar huvudsakligen i OnPrem- och Windowsmiljöer via fjärruppkoppling, där du säkerställer att allt fungerar smidigt och enligt plan. Rollen innebär ett varierat arbete som omfattar både självständiga uppdrag och samarbete med kollegor och andra intressenter.
Arbetsuppgifter:Installera och konfigurera applikationer i OnPrem-miljöer
Vara delaktig i införanden och uppgraderingar
Felsöka och hantera driftsrelaterade problem
Hjälpa kunder vidare i sin IT-miljö
Dokumentera lösningar och konfigurationer
För att lyckas i rollen tror vi att du uppfyller något av följande: Några års erfarenhet som IT-tekniker inom OnPrem- och Windowsmiljöer
God kunskap om Windows Server (2016, 2019 och senare)
God erfarenhet av PowerShell och scripting
Vana av Git och/eller TFS
Kunskap inom backup och säkerhet i OnPrem-miljöer
Arbetat med hybridlösningar, exempelvis Azure eller Microsoft 365
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Active Directory, DNS, DHCP och andra nätverksfunktioner
Goda kunskaper inom virtualisering, t.ex. Hyper-V eller VMware
Här får du arbeta i en tekniskt mogen miljö där långsiktighet och kvalitet värderas högt. Rollen passar dig som gillar att kombinera problemlösning med tekniska leveranser och som vill vara med och utveckla stabila IT-miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet.Om företaget
Ett etablerat bolag inom system- och IT-lösningar för offentlig sektor, med fokus på långsiktiga kundrelationer och värdeskapande tekniska leveranser. Verksamheten präglas av nära samarbete med kunder för att utveckla stabila, säkra och hållbara lösningar som möter höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
Som anställd erbjuds du kompetensutveckling, fast anställning och ett förmånspaket som stödjer en långsiktig och hållbar arbetsvardag. Det finns en modern syn på arbetslivet med möjlighet till hybridarbete där arbete sker både på distans och från kontoret.
Om anställningen:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Sundbyberg, Stockholm
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
