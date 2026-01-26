Ställningsbyggare!
Ikett Personalpartner söker nu efter flera ställningsbyggare för tjänst i Helsingborg!
Vill du vara del av ett sammansvetsat och växande team? Där säkerhet och arbetsglädje står i fokus, då är detta något för dig!
Hit välkomnas du till en verksamhet med goda möjligheter till utbildning och utveckling inom verksamheten.
En god sammanhållning och struktur.
Som ställningsbyggare arbetar du med montering, demontering och justering av byggnadsställningar på olika typer av byggarbetsplatser. Arbetet sker både individuellt och i team, ofta på höga höjder.
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter, vilket gör jobbet både fysiskt krävande och omväxlande.
I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med:
• Montering och demontering av byggnadsställningar.
• Lastning och lossning av material.
• Arbete på varierande arbetsplatser, främst i Skåne.
• Följa ritningar och arbetsinstruktioner.
• Daglig säkerhetskontroll och rapportering.
Vi ser att du som söker bor i Helsingborg med omnejd.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som trivs i ett omväxlande arbete. Som person är du ansvarstagande och inte rädd för höjder.
För att trivas i rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av ställningsbygge eller byggbranschen.
Eller är du kanske nyutbildad inom yrket, är intresserad av att lära dig och har ett stort driv och engagemang?
Vi ser att du gått
• en ställningsutbildning om 2-9 meter.
• sele eller fallskyddsutbildning.
Har du dessutom ställningscertifikat enligt AFS 2013:4 ser vi det som meriterande.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du som söker har:
• BE eller C-kort
• Hjullastare och/eller Truckkort.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
