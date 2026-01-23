Ställningsbyggare
Byggvän AB / Snickarjobb / Östersund Visa alla snickarjobb i Östersund
2026-01-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byggvän AB i Östersund
Byggvän AB grundades 1986 i Jämtland och har sedan starten varit ett aktivt och väletablerat uthyrningsföretag i byggbranschen. Det geografiska arbetsområdet utgörs i huvudsak av Jämtland och Härjedalen men uppdrag utanför närområdet förekommer givetvis också.
Vår kundkrets består i huvudsak av byggföretag, privatpersoner, hantverkare och kraftverk i Jämtlands län. vi erbjuder lösningar enligt de flesta önskemål och behov.
Vårt personalteam erbjuder lång erfarenhet och hög kompetens, vilket tillsammans bidrar till att möta behoven hos de allra flesta av våra kunder. Oavsett krav eller önskemål hittar vi alltid lösningar.
Hos oss står alltid våra kunders säkerhet i fokus. Vi jobbar för en god arbetsmiljö och trygghet för våra beställare där vi garanterar byggnadsställningar av hög kvalitet. Olika kunder medför olika krav på säkerhetsarrangemang och efter många år i branschen vill vi påstå att vi kan tillgodose dessa på bästa sätt.
Vid vår anläggning i Lugnvik utanför Östersund har vi genom åren skapat en stor materialbuffert som hjälper oss att tillgodose varierande behov både nu och i framtiden.
Du som söker ska vara glad och positiv till arbetet, sköta arbetstider samt vara flexibel .
E-kort är meriterande.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen till oss på Byggvän! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@byggvan.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ställningsbyggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggvän AB
(org.nr 556269-3712)
Trådvägen 8 (visa karta
)
831 52 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
