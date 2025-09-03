Ställföreträdande Säljledare Café
2025-09-03
ICA Maxi Nacka söker Ställföreträdande Säljledare Café på heltid och söker dig som brinner för service, matglädje och vill utvecklas. Som Ställföreträdande får du stöd att växa och utvecklas mot större ansvar - flera säljledare och försäljningschefer började sin resa just här.
Du är en nyckelperson i caféets utveckling som arbetar nära säljledaren och tillsammans ansvarar ni för drift, planering och förbättringar. Du leder och stöttar teamet i vardagen, skapar arbetsglädje och ser till att kunderna möts av högsta kvalitet, lockande produkter och förstklassig service.
Är Säljledaren frånvarande har du helhetsansvaret för Cafét - från beställningar och kassasystem till ekonomi och personal fördelning. Rollen innebär både praktiskt arbete i driften och strategiskt arbete med rutiner, orderflöden och försäljning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från café, restaurang eller dagligvaruhandel, gärna i en ledande roll
Har naturligt ledarskap och förmåga att motivera teamet
Är noggrann, strukturerad och målinriktad med känsla för både planering och försäljning
Trivs i ett högt tempo och ser lösningar där andra ser problem
Är trygg i att arbeta både praktiskt på golvet och strategiskt med drift och utveckling
Omfattning och tillträde
Heltid tillsvidare med 6 mån provanställning start 1 december 2025.
Varierande arbetstider med vardag, kväll och helg.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av system som MinButik, StoreOffice eller AoB, samt vana vid schemaläggning och personalledning.
Om oss
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från vår inbjudande saluhall. Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation. Ersättning
