Ställföreträdande Butikschef 80% - Trademax Borlänge
2025-10-02
Vill du vara med och bygga framgång - genom människor? På Trademax vet vi att vår största styrka är våra medarbetare. Vi brinner för att skapa inspirerande butiksupplevelser och överträffa kundernas förväntningar - men lika mycket för att utveckla varandra.
Nu söker vi en engagerad Ställföreträdande Butikschef på 80% till vår nya butik i Borlänge. Det här är en roll för dig som vill kombinera försäljning med ledarskap och som drivs av att coacha, inspirera och utveckla ett team.
Om rollen
Som Ställföreträdande Butikschef är du butikschefens högra hand och en nyckelperson i vardagen. Du ansvarar inte bara för att skapa nöjda kunder och bidra till butikens försäljningsmål, utan också för att stötta och lyfta dina kollegor så att ni tillsammans når nya nivåer.
Du är en naturlig ledare som gärna tar plats på golvet - både i kundmötet och som coach för ditt team. Med energi, struktur och värme hjälper du dina kollegor att utvecklas i sina roller och att känna stolthet över sitt arbete.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Coacha, stötta och utveckla kollegor i deras sälj- och kundarbete
Aktiv försäljning och rådgivning i butik
Bidra till en välkomnande, inspirerande och välorganiserad butiksmiljö
Hantera kassaarbete och betalningar
Ta emot, packa upp, montera och exponera varor på ett säljdrivande sätt
Delta i inventeringar samt säkerställa rutiner för lager och drift
Steppa in som ansvarig i butikschefens frånvaro
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för ledarskap och människor
Kommunicerar tydligt, peppande och inkluderande - både med kunder och kollegor
Är empatisk och förstår kundernas behov på djupet
Har en naturlig charm och skapar förtroende snabbt
Tar ansvar och är noggrann i allt från kundservice till kassahantering
Är disciplinerad och följer uppgifter och rutiner strukturerat
Är inkluderande och bidrar till positiv laganda
Ständigt vill förbättra dig själv och dina försäljningstekniker men också butiken
Är målinriktad och motiveras av att nå och överträffa försäljningsmål
Har en tävlingsinstinkt och trivs i en miljö där prestation uppmärksamma
Erfarenhet av försäljning och gärna ledande roller i butik är meriterande men inget krav, det viktigaste är ditt driv och din vilja att utveckla både dig själv och andra.
Vi erbjuder Hos oss får du en operativ roll med mycket kundkontakt, men också möjlighet att utvecklas som ledare. Du blir en del av ett engagerat team där vi lär av varandra och firar framgångar tillsammans. Vi ger dig utrymme att växa, påverka och bidra till både teamets och butikens framgång. Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Anställningsform Tillsvidare, vi tillämpar provanställning
Tillträde i mitten på november
Arbetstid förlagd vardagar, kväller och helger
Låter det här som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Om oss Trademax är en del av Home Furnishing Nordic AB, en av norra Europas största aktörer inom möbler och inredning, med både e-handel och fysiska butiker. Vi är ett företag med hög prestationsnivå, starkt driv och höga ambitioner. Här får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och bidra till att skapa inspirerande hem för våra kunder. Våra värderingar - respekt, lagarbete, prestigelöshet, ansvar och kunden i centrum - genomsyrar allt vi gör och är en viktig del av varför vi lyckas tillsammans. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Home Furnishing Nordic AB
(org.nr 556780-9685) Jobbnummer
9536571