Ställföreträdande Avdelningschef
Försvarsmakten / Militärjobb / Örebro Visa alla militärjobb i Örebro
2026-02-27
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vill du ta nästa steg i karriären och medverka till att trygga Försvarsmaktens ledningsförmåga? Trivs du med att leda och fördela arbete? Vi växer och söker nu en person som kan bidra i planering och genomförande av arbetet, så att avdelningens mål uppnås.
Huvudsaklig arbetsuppgift
Som ställföreträdande avdelningschef är du en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp, och stödjer chefen i lösande av avdelningens uppgifter. Tillsammans ansvarar ni för att vi uppnår vårt uppdrag och arbetar effektivt. Ställföreträdaren rapporterar direkt till avdelningschefen, i vissa fall enhetschefen. Rollen innebär att organisera, leda och utveckla avdelningen inom verksamhetens-, personal-, säkerhets-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du blir en del av ett sammansvetsat team, där avdelningen består av både civila och militära medarbetare. Du kommer att leda planering med uppgifter av varierande slag, varför flexibilitet är en förutsättning.
Dina arbetsuppgifter löses under ordinarie kontorstider. Tjänsten ställer även krav på att du i perioder ska kunna vara flexibel och tjänstgöra på kvällar, helger eller vid övning, som ibland sker under en längre period.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Publiceringsdatum 2026-02-27
Du som söker skall ha:
• Officersexamen och OF 2, alternativt specialistofficersexamen och SO 7.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-Körkort
• Svensk medborgare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst med hög grad av självständighet. Tjänsten förutsätter ett gott ledarslap i samklang med Försvasmaktens värdegrund. Du har mycket god förmåga att samarbeta och engagera samtidigt som du är duktig på att skapa förutsättningar för goda resultat. För att lyckas i rollen krävs även ett gott omdöme och ansvarstagande, vilja att leda utecklings- och förändringsarbete samt ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du kompletterar övriga chefer vid avdelningen.
Meriterande
• Tidigare chefserfarenhet, inklusive arbetsgivar- och personalansvar.
• Tjänstgöring i stab.
• Erfarenhet av trupputbildning.
• God kunskap om lednings- och informationssystem eller logistik i Försvarsmakten.Övrig information
• Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
• Arbetsort: Örebro
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
• Resor förekommer i arbetet.
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Pierre Jakobsson på Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
