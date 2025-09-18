Staff scientist
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Fysikjobb / Umeå Visa alla fysikjobb i Umeå
2025-09-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.
Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t.
ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk fysik.
Institutionen för fysik utlyser en anställning som staff scientist för projekt riktade mot solvärme.
Anställningen avser 80 % av heltid och är tidsbegränsad till 2025-11-01-2026-01-30.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Projektet är fokuserat mot ett projekt som innefattar utveckling av nanostrukturerade ytor för biosensorer och substrat för ytförstärkt Ramanspektroskopi. Arbetsuppgifterna innefattar framförallt syntes, karaktärisering och analys av data från karaktäriseringsmetoder inom optik, fotonik, och materialvetenskaplig forskning. Simulering med kommersiella programvaror som Comsol är viktig del i arbetet. Syntesmetoder omfattar beläggningstekniker, tunnfilmsmetoder, sol-gelmetoder, spraytekniker, och nanoimprinting. Karaktäriseringsmetoderna omfattar avancerad optiska karaktärisering för att mäta transmittans, reflektans, absorbtans och andra optiska egenskaper, samt XPS, röntgendiffraktion, Ramanspektroskopi, elektronmikroskopi, och ytfysikalisk karaktärisering. Tillämpningar av de framställda komponenterna kommer att appliceras inom området biosensorer. Du kommer också att vara en viktig del i forskargruppens övriga arbete.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och ansvarsfull och som brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Du har doktorsexamen i fysik eller materialvetenskap. Färdigheter i diverse syntestekniker för legeringar, metalliska filmer, nanomaterial, och kolnanostrukturer, med tunnfilmstekniker, sol-gelmetoder, spraytekniker, och nanoimprinting är ett krav. Erfarenhet av karaktäriseringsmetoder såsom avancerad optiska karaktärisering för att mäta transmittans, reflektans, absorbtans och andra optiska egenskaper, samt XPS, röntgendiffraktion, Ramanspektroskopi, elektronmikroskopi, och ytfysikalisk karaktärisering är starkt meriterande. Erfarenhet av datorsimuleringsmetoder inom optikområdet med Comsol är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med biosensorer är meriterande.
Du måste ha uppvisat god förmåga både att arbeta självständigt, och som del av en forskningsgrupp. Mycket goda färdigheter i engelska muntligt och skriftligt är ett nödvändigt krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och kommunikationsförmåga, samt analytisk förmåga. Det är viktigt att du har god initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete. Projektet bedrivs i en internationell miljö, och därför krävs mycket god kompetens i muntlig och skriftlig kommunikation på engelskaSå ansöker du
Ansökan ska innehålla:
1. Följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker (max 3 sidor).
2. CV med publikationslista.
3. Kopior på examensbevis.
4. Kopia av doktorsavhandlingen
5. Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Information
För mer information kontakta Professor Thomas Wågberg, Thomas.Wagberg@umu.se
, tel: 072-7155993
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2025-10-09.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1082-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Thomas Wågberg 090-7865993 Jobbnummer
9516150