Städtjänster _Hemstädning-kontorstädning-flyttstädning
Hijazi, Alaa / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hijazi, Alaa i Stockholm
Om jobbet
Om jobbet
ACS SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STÄDARE I STOCKHOLM
Du kommer att jobba med städning i privata och företag och ge dina kunder bästa service!
Som Städare på ACS AB har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service! Du kommer att arbeta med ett varierande och roligt arbete inom hemstädning där du bland annat kommer att få damma, dammsuga, moppa, stryka och tvätta kläder i våra kunders privata hem. Du arbetar självständigt och har dina egna kunder. Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan kl 8-20. Du har god kontakt med din Bemanningschef som varje vecka skickar information om dina arbetstider, dina arbetsuppgifter och kundinformation via ACS kontor.
Vi letar efter dig som;
arbetet med Hemstädning och kontorsstädning,fönsterputs ,flyttstädning .
• Gillar att jobba självständigt med Städning i privata hem och företag kund.
• Drivs av kvalitet och nöjda kunder.
• Är engagerad och vill utvecklas inom städtjänster .
• Är noggrann och punktlig.
• Har en positiv attityd.
• Har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska.
Vi erbjuder dig;
• Från 10000 kr till 29000 kr (expert)månadslön
• Ett avtal på deltid
• Kollektivavtal följer via fora och bra anställningsvillkor
• Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling!
• Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, , Fora AB ,pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag.
• Härliga kollegor från hela världen!
Vill du vara med på vår resa till att bygga ett bättre Sverige? Ansök nu!
Välkommen till ACS Amazing Cleaners !
________________________________________________________________________________________
ACS WANTS YOU TO JOIN US AS A CLEANER IN STOCKHOLM.
about the job
ACS IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A CLEANER IN STOCKHOLM
You will work with cleaning in private and companies and give your customers the best service!
As a Cleaner at ACS, you have an important role - to give your customers the best service! You will work with a varied and fun job in home cleaning where you will, among other things, get to dust, vacuum, mop, iron and wash clothes in our customers' private homes. You work independently and have your own customers. We are looking for you who can work flexible working hours Monday-Friday between 8-20. You have good contact with your Personnel Manager who every week sends information about your working hours, your work tasks and customer information via the ACS office.
We are looking for you as;
• Likes to work independently with Cleaning in private homes and business customer.
• Driven by quality and satisfied customers.
• Is committed and wants to develop in cleaning services.
• Is accurate and punctual.
• Has a positive attitude.
• Has basic language skills in Swedish or English.
We offer you;
• Salary From SEK 10000 till SEK 29,000 monthly salary depend on how you are in the work and have experiences.
• A part-time agreement or hours deals.
• Collective agreement follows and good employment conditions
• Training in home cleaning and offices, with a focus on your development!
Liability insurance, health insurance, pension insurance and wellness benefits
• Wonderful colleagues from all over the world!
Do you want to be part of our journey to build a better Sweden? Apply now!
Welcome to ACS Amazing Cleaners!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: 2021.teamwork@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städtjänster jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hijazi, Alaa Arbetsplats
ACS Amazing Cleaners Sweden Kontakt
Alaa Hijazi 2021.teamwork@gmail.com 0728 45 46 05 Jobbnummer
9756585