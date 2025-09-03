Städspecialist till FRA
2025-09-03
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du ha en trygg anställning med flexibla arbetstider? Då kan vi vara rätt för dig! Vi växer och söker dig som tidigare arbetat med lokalvård eller arbetar som städspecialist idag och är redo för ditt nästa steg. I rollen erbjuder vi attraktiva förmåner så som friskvård på arbetstid, friskvårdsbidrag, gym, gratis parkering, möjlighet till ledighet på klämdagar och utökad föräldrapenning.
Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
I rollen som specialiststädare på myndigheten hör du till servicesektionen. Du ingår i ett team med flera lokalvårdskollegor och specialiststädare som tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är städuppdrag som ligger utanför den ordinarie rutinen för lokalvård i våra kontorsmiljöer. Detta innefattar bland annat:
Golvvård innefattande skurning, polering och behandling av olika golvtyper
Textiltvätt av möbler
Höghöjdsstädning med främst teleskop (ej klättning)
Storstädningar
Byggstäd
Finstäd
Specialiststädningar av exempelvis teknikutrymmen
Ordinarie lokalvård vid behov
Andra arbetsuppgifter innefattar att aktivt delta i planeringen av det periodiska underhållet och i hög grad bidra till att det dagliga arbetet är effektivt och håller hög kvalitet.
Arbetet är majoriteten av tiden förlagt dagtid, måndag till fredag under helgfria vardagar. Undantag förkommer där arbete under tidiga mornar, helger och kvällar förekommer.
Du kan
För att trivas och vara den vi söker ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet av professionell lokalvård
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Grundläggande kunskaper i datoranvändning
Vi använder dator för att t.ex. dela information, ta emot och behandla beställningar, maila och tidsredovisa
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har en specialistutbildning inom eller har arbetat med ett eller flera av nedan områden:
Golvvård
Höghöjdsstädning
Textil tvätt av mattor
Arbetsmiljö för lokalvård
Hantering av städmaskiner
Kemikalier kopplade ovanstående arbeten
Storstädningar
En städutbildning t.ex. PRYL, SRY
Kunskaper inom datorsystem
Tidigare erfarenhet av ett serviceyrke
Tidigare erfarenhet av arbete inom myndighet eller säkerhetsklassad befattning
Du är
Vi söker nu dig som vill ta ditt nästa steg som lokalvårdare och arbeta med projekt inom specialiststäd på myndigheten. För att trivas hos oss ser vi att du kan arbeta självgående samt tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir gjorda med god kvalité och inom den tidsram som efterfrågas. Vi söker dig som kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra där du är lyhörd samt har en god förmåga att både lyssna och kommunicera med dina kollegor. Du har lätt för att anpassa dig till, samt ser positivt på förändrade förhållanden och situationer. Hos oss bidrar du till en god arbetsmiljö och är noggrann samt prioriterar kundnöjdhet i ditt arbete. Har du dessutom en positiv inställning och bidrar med energi till gruppen? Då kan vi vara rätt för dig!
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 45 40. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-28
Referensnummer 2025FRA1756-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9490765