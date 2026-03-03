Städservice i Stockholm

Petrax Rentax / Städarjobb / Huddinge
2026-03-03


Extra jobb!
Vårt mål är att erbjuda städhjälp av högsta kvalitet till alla kunder som vill ha ett rent och trivsamt hem.
Vi behöver dig att vara flexibelt och förbered varje dag från kl 08:00 till kl 16:00 för att utföra våra tjänster på olika platser i Stockholm.
God kommunikation och rättvist arbete ger våra kunder tryggheten och nöjet att begära våra tjänster och de ska rekommendera oss med stort förtroende.
Hoppas att det här jobbet passar för dig!
Du är välkommen att arbeta i vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: petrasrent@gmaill.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
PetraX RentaX

Arbetsplats
Petrax Rentax

Jobbnummer
9775432

