Två Undersköterskor för helgtjänst till Tunängens vård- och omsorgsboende
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Botkyrka Visa alla undersköterskejobb i Botkyrka
2026-06-11
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Vi söker nu två undersköterskor för helgtjänst. Den ena tjänsten är placerad på ett korttidsboende och omfattar 21,30 procent med tjänstgöring varannan jämn helg.
Den andra tjänsten är placerad på en demensavdelning och omfattar 31,76 procent med tjänstgöring, två varannan jämn helg och en ojämn helg.
Denna typ av anställningsform gäller ej nattjänstgöring.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som undersköterska ansvarar du för att ge god vård och omsorg där boende behov styr de dagliga arbetsuppgifterna. Arbetet präglas av ansvarsfullhet och personcentrerad omvårdnad med ett rehabiliterande förhållningssätt, så att boende kan bibehålla och/eller utveckla sina förmågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att tillgodose boende individuella behov av omsorg, omvårdnad och service.
Att genomföra delegerade och ordinarie sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Att upprätta och följa upp genomförandeplaner i dialog och delaktighet med boende.
Daglig dokumentation i Lifecare enligt socialtjänstlagen (SoL) samt riskbedömningar kopplade tillbåde boende och arbetsmiljön.
Att ge boende ett socialt och emotionellt stöd.
Att bidra till en god arbetsmiljö och ett klimat som präglas av vår värdegrund.
Att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån delegation.
Du utför ditt arbete med stor empati, lyhördhet och förståelse för den enskildes önskemål och behov,samt säkerställer att insatserna utförs på bästa möjliga sätt.
Vi arbetar teambaserat, vilket innebär ett nära samarbete mellan kollegor, administratörer, biträdande enhetschef, enhetschef och HSL-personal. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att utveckla verksamheten och säkerställa hög kvalitet. Likaså, att vara nära den enskilde och deras anhöriga är viktigt.
Arbetstider och schema
Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att du har en basenhet där du är schemalagd större delen av tiden, men det kan även förekomma rotation, vilket betyder att du även kommer att arbeta på andra avdelningar. Vi utgår från ett fyra veckors grundschema, och vi förutsätter att du kan arbeta under årets alla dagar.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder friskvårdsbidrag i form av friskvårdspeng och skoförmån. Hos oss arbetar du i en verksamhet som värnar om sina medarbetare och där vi aktivt skapar goda förutsättningar för att du ska trivas, utvecklas och kunna göra ett bra jobb varje dag.
Du som söker till ossPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du har utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande undersköterskeutbildning från Komvux eller yrkeshögskola.
Du har minst sex månaders arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, gärna äldreomsorg.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation.
Du har god vana av att dokumentera enligt socialtjänstlagen.
Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala verksamhetssystem.
Meriterande:
Du har utbildning eller erfarenhet inom demenssjukdom, socialpsykiatri, äldrepsykiatri eller vård av multisjuka personer.
Du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
Du har delegering för trakeostomi, PEG och hostmaskin.
Vi söker dig som trivs med ett flexibelt arbete, är stresstålig och vill vara med och utveckla verksamheten. Du har ett gott bemötande, tycker om att skapa goda relationer och vill bidra till ökad livskvalitet för våra boende. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarstagande. Du brinner för att arbeta med äldre människor och har förmåga att se varje individs behov och förutsättningar.
Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans strävar efter att göra det lilla extra för våra boende. Därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Arbetet ställer krav på initiativförmåga, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Du behöver vara trygg i dig själv och känna dig bekväm med att arbeta med personer som har omfattande omvårdnadsbehov.
"Tänk på att ansöka om intyg för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen om du inte redan har den! För att kunna bli anställd som undersköterska i Botkyrka kommun krävs det att du har intyg om skyddad yrkestitel eller omfattas av undantagsregeln. Läs gärna mer om detta på Socialstyrelsens hemsida." https://www.socialstyrelsen.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9958574