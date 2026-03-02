Stadsdirektör till Malmö stad
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-03-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260453
Malmö är en stad i ständig utveckling; en modig, modern och mångfacetterad storstad med ambitionen att vara en hållbar, inkluderande och välfungerande kommun för alla som bor och verkar här. Vi söker nu en stadsdirektör som vill fortsätta leda Malmö in i framtiden och tillsammans med Malmö stads medarbetare driva utvecklingen mot ett ännu mer sammanhållet, innovativt och välskött Malmö.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som stadsdirektör har du det övergripande ansvaret att leda och samordna Malmö stads förvaltningar och bolag samt säkerställa att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och prioriteringar omsätts i verklig effekt för Malmöbornas bästa. Rollen innebär ett nära samspel med såväl politisk ledning som Malmö stads organisation och externa aktörer, nationellt och regionalt.
Som stadsdirektör driver du strategiska stadsövergripande frågor och presenterar relevanta, väl avvägda beslutsunderlag för kommunstyrelsen. Att skapa förutsättningar för goda samarbeten över nämnd- och verksamhetsgränser och främja ett tydligt helhetsperspektiv inom hela organisationen blir en viktig del i uppdraget. Vi är måna om att driva en verksamhet som bygger på tillit och samverkan.
Andra viktiga delar i uppdraget blir att leda Malmö stads förändrings- och utvecklingsarbete och skapa goda förutsättningar för innovation, effektivitet och långsiktig hållbarhet. Du behöver vara en engagerad och närvarande ledare och bidra till en kultur som präglas av professionalism, samarbete och öppenhet. Som stadsdirektör företräder du Malmö i nationella och regionala nätverk. Vi ser gärna att du tar en aktiv roll i olika relevanta nätverk i syfte att påverka och bidra till kommunsektorns utveckling.
Som stadsdirektör är du förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret. Du är också vd för koncernen och har det övergripande ansvaret för att samarbetet med stadens bolag och kommunalförbund fungerar väl.
Rollen rapporterar till kommunstyrelsens ordförande.Kvalifikationer
Vi vill att du har en högskoleutbildning inom relevant område och flerårig erfarenhet av ledande befattning i en politiskt styrd organisation samt erfarenhet av att vara chef över chefer. Du har också dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla komplexa, samhällsviktiga verksamheter med stort personal- och budgetansvar.
Vi vill också att du har:
Varit drivande i att etablera och utveckla framgångsrika samarbeten och långsiktiga relationer, både internt och externt.
God kommunikativ förmåga och trygghet i att agera i många olika sammanhang, såväl strategiska som operativa.
En gedigen förståelse för samhällsutveckling och erfarenhet av att navigera i komplexa politiska och organisatoriska landskap samt arbete i nationella och regionala nätverk.
Erfarenhet av samverkan med fackliga parter och ett förhållningssätt som värdesätter samverkan genom dialog och respekt.
Som ledare är du:
Samarbets- och samverkansinriktad, med förmåga att skapa goda relationer och nätverk över organisatoriska och externa gränser.
Van att delegera, involvera och arbeta genom andra, både i och utanför den egna organisationen.
Trygg i att göra väl avvägda prioriteringar utifrån helhetsperspektiv och att kommunicera dessa tydligt och transparent.
Tillämpar ett utvecklande och tillitsbaserat ledarskap präglat av delaktighet, lyhördhet, tydlig riktning och respekt för professionens kompetens.
Kommunikativ, omvärldsorienterad och skicklig på att växla mellan strategiska och operativa perspektiv.
Om arbetsplatsen
Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära Malmö stads ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 medarbetare. Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i. Olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Malmö stad bedriver förutom 14 förvaltningar och nämnder också åtta helägda och sju delägda bolag samt är medlem i två kommunalförbund. Tillsammans utgör de den kommunala koncernen.
Malmö en av Sveriges snabbast växande kommuner med högt satt mål inom både klimatomställningen, på miljöområdet samt för jämlikhet och inkludering. Vi erbjuder ett av Sveriges mest betydelsefulla ledaruppdrag där du får möjlighet att göra konkret skillnad för en hel stad och dess invånare. Du blir en central kraft i att forma framtidens Malmö - i nära samarbete med engagerade kollegor, modiga politiker och ett starkt civilsamhälle.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. För mer information och en första kontakt är du välkommen att höra av dig till Human Capitals konsulter Hanna Looström, hanna.loostrom@humancapital.se
telefon 070-937 40 16 alternativt Caroline Kock, caroline.kock@humancapital.se
telefon 070-511 03 90.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, så kallat vd-avtal
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Övriga kontaktpersoner:
Adriana Bassini Ståhl, Kommunal, adriana.bassini@malmo.se
076-610 68 98
Lina Svärd, Saco, lina.svard@malmo.se
073-314 76 01
Åsa Lindstedt Jarlstam, Saco, asa.jarlstam@malmo.se
076-875 62 91
Tilde Wengelin, Vision, tilde.wengelin@malmo.se
072-155 26 89
Marie Wall Almquist, Sveriges Lärare, marie.wall.almquist@malmo.se
070-917 38 58
Jacqueline Mkada, Vårdförbundet, jacqueline.mkada@malmo.se
076 - 855 35 34 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
HR-direktör
Johanna Juhlin johanna.juhlin@malmo.se 0707-875954 Jobbnummer
9772358