Städpersonal (deltid)
Memuhem AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2025-10-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
MEMUHEM har varit verksamma sedan år 2000. Företagsledningen har ytterligare 10 års erfarenhet av branschen. Vår affärsidé är att underlätta för familjer och företag genom att erbjuda ett rent hem/kontor. Detta gör vi genom rätt person på rätt plats, vid rätt tidpunkt hos rätt kund.
Vi får kontinuerligt nya kunder och söker nu efter nya medarbetare. Vi söker i första hand dig som har en annan deltidssysselsättning vid sidan om arbetet hos oss på MEMUHEM. Det finns stor frihet att välja hur många uppdrag du vill ha som passar just din livssituation. De flesta av våra uppdrag är kontinuerlig städning hos våra kunder, men det förekommer även flytt & storstäd.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• Ordningssam
• Har förmåga att se helheten & känsla för detaljer.
• Har du erfarenhet från städning och hemstädning i synnerhet, ser vi det som ett stort plus.
Maila din ansökan till info@memu.se
- märk ansökan med Städ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Via e-post.
E-post: info@memu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Memuhem AB
(org.nr 559506-1077)
Gjuterigatan 9
)
553 18 JÖNKÖPING
9557545