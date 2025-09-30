Städnivå söker lokalvårdare

Städnivå AB / Städarjobb / Solna
2025-09-30


Städnivå AB söker erfaren städare för alla typer av städuppdrag
Vi på Städnivå AB söker nu en noggrann och ansvarsfull städare som vill bli en del av vårt växande team! Vi erbjuder professionella städtjänster till både privatpersoner och företag, och vi söker dig som har erfarenhet av olika typer av städningar.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om tjänsten
Som städare hos oss kommer du att utföra:
Hemstädning
Flyttstädning
Storstädning
Övriga typer av städuppdrag enligt kundens behov

Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Arbetet sker hos kunder i olika delar av staden, så körkort är meriterande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städyrket (meriterande men inget krav)
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har god fysisk förmåga
Har möjlighet att arbeta flexibla tider

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Bra arbetsvillkor och trevliga kollegor
Möjlighet till heltid eller deltid
Utvecklingsmöjligheter inom företaget

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Ansökan skickas till: info@stadniva.se
Frågor? Kontakta oss på: 087606611

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@stadniva.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Städnivå AB (org.nr 556425-8415)
Storgatan 104 (visa karta)
171 55  SOLNA

Arbetsplats
Viklunds städ AB

Jobbnummer
9533153

