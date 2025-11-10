Städbiträde
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Brinner du för att arbeta självständigt och ta ansvar? Är du noggrann, serviceinriktad och har ett öga för detaljer? Då kan du vara den vi söker!
På Derome AB värdesätter vi en ren och välkomnande arbetsmiljö där alla ska trivas.
Nu söker vi ett städbiträde som vill vara med och bidra till detta varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Städning av kontorsmiljöer, konferensrum, industriytor och personalutrymmen
- Påfyllning och beställning av förbrukningsmaterial
- Att arbeta enligt uppsatta rutiner för kvalitet och hygien
Vi söker dig som har:
- Har minst 2-5 års erfarenhet av lokalvård
- Trivs med att arbeta självständigt men också i ett mindre team
- Är ansvarstagande, noggrann och har god organisationsförmåga
- Har B-körkort
För att lyckas i rollen som städbiträde är det viktigt att du har ett öga för detaljer, är självgående och tycker om att skapa ordning och trivsel omkring dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Derome utmanar det som är. Vi vill förenkla och förbättra och tror på att växa tillsammans med vår omvärld, våra kunder och medarbetare. I vårt koncernbolag blir du en del i teamet av affärsstödjande funktioner där engagemang, kompetens, prestigelöshet och affärsmässighet är vad som driver oss framåt. Ersättning
