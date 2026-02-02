Städare, Sanerare
2026-02-02
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Vi söker städare & sanerare
Vi söker nu noggranna och pålitliga städare och sanerare till vårt team.
Arbetet består av flyttstädning, byggstäd, kontorsstäd samt sanering (t.ex. extremstädning).
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Har god arbetsmoral och klarar fysiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Har erfarenhet av städ eller sanering (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Introduktion och utbildning vid behov
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till fler timmar för rätt person
Arbetsort:Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan skickas till:adis@kanitas.se
Kontakt: [telefonnummer]
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@kanitasstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kanitas AB
176 76 JÄRFÄLLA Arbetsplats
