Städare, Sanerare

Kanitas AB / Städarjobb / Järfälla
2026-02-02


Vi söker städare & sanerare

Vi söker nu noggranna och pålitliga städare och sanerare till vårt team.
Arbetet består av flyttstädning, byggstäd, kontorsstäd samt sanering (t.ex. extremstädning).

Vi söker dig som:

Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Har god arbetsmoral och klarar fysiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Har erfarenhet av städ eller sanering (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:

Trygg anställning enligt kollektivavtal
Introduktion och utbildning vid behov
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till fler timmar för rätt person

Arbetsort:Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Ansökan skickas till:adis@kanitas.se
Kontakt: [telefonnummer]

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
mail
E-post: info@kanitasstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kanitas AB (org.nr 556841-1010)
Almarevägen 13 (visa karta)
176 76  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Kanitas AB

Jobbnummer
9718890

