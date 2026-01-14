Städare/Housekeeper
Hello Sandy AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hello Sandy AB i Göteborg
Hello Sandy söker en passionerad och professionell Housekeeper/städare för att bli en del av vårt framgångsrika team i Göteborg.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Hello Sandy grundades 2020 och har snabbt etablerat sig som ett ledande städföretag inom exklusiv hem- och kontorsstädning med personlig touch. Vi är stolta över att leverera lyxiga helhetsupplevelser till våra fantastiska kunder.
Vad vi gör:
Som Housekeeper/städare på Hello Sandy ansvarar du för att skapa en skinande ren och välordnad miljö för våra kunder. Vårt uppdrag går utöver de vanliga städuppgifterna - vi tar hand om allt från grundläggande rengöring och organiserande till putsning av kristall, silver och glas, samt inredningstips och inköp. Vi strävar efter att överraska våra kunder med betydelsefulla detaljer vid varje tillfälle och skapa långvariga relationer baserade på förtroende.
Vem vi söker:
Vi söker dig som brinner för städning och fantastisk service. Du har en gedigen erfarenhet från servicebranschen, kanske från hotell, restaurang eller hemstädning. Du är noggrann, ansvarsfull och kan planera och prioritera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Att arbeta i team är lika viktigt som att vara självständig, och du har en förmåga att förstå och respektera våra kunders privatliv. Flytande svenska eller engelska och B-körkort (automat OK) krävs. God lokalkännedom i Göteborg med omnejd är meriterande. Om du har ett intresse och känsla för inredningsdesign eller gröna fingrar, ser vi det som en extra bonus!
Vad vi erbjuder:
På Hello Sandy kommer du att bli en del av ett dynamiskt och ambitiöst team där ditt hantverk uppskattas och belönas. Du kommer att arbeta i vackra och lyxiga hemmiljöer, och vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och förmåner för våra toppresterande Housekeepers. Vårt företag strävar efter att vara det bästa i branschen, och vi vill att du ska vara med och hjälpa oss nå nya framgångsnivåer.
Så ansök idag:
Är du redo för ett spännande och utmanande äventyr hos Hello Sandy?
Skicka in ditt CV och personliga brev med foto och låt oss få veta varför du är den perfekta kandidaten för vår housekeeper/städare-tjänst.
Märk din ansökan med HSVÅR26.
Omfattning: 50-100%
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Flexibla tider måndag till fredag mellan kl 08-17
Arbetsområde: Göteborg med omnejd
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: Jobb@hellosandy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSVÅR26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hello Sandy AB
(org.nr 556425-1642) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Grundare/Ägare
Sandra Talving sandra@hellosandy.se Jobbnummer
9684947