Städare

Stilians Lokalvård AB / Städarjobb / Enköping
2026-01-03


Stilians Lokalvård söker förstärkning!
Vi växer och söker nu dig som vill arbeta med flyttstädning på timbasis. Arbetet passar dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att leverera hög kvalitet till våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-01-03

Kvalifikationer
• Erfarenhet av städning är meriterande, men inget krav.
• Du är noggrann, punktlig och har ett öga för detaljer.
• God fysik och förmåga att arbeta i högt tempo.
• Svenska eller engelska på en nivå som gör att du kan kommunicera med kunder och kollegor.
• B-körkort är ett plus men inte nödvändigt.
Vi erbjuder:
• Timanställning med möjlighet till fler timmar vid behov.
• Introduktion och upplärning för rätt person.
Välkommen att skicka in din ansökan om du tror att jobbet skulle passa dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: jobb@stilians.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare".

Arbetsgivare
Stilians Lokalvård AB (org.nr 559383-7205)
Torggatan 36 A (visa karta)
745 30  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Ellinor Brånn
jobb@stilians.se
0171-614 503

Jobbnummer
9668311

