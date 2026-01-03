Städare
Stilians Lokalvård AB / Städarjobb / Enköping Visa alla städarjobb i Enköping
2026-01-03
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stilians Lokalvård AB i Enköping
Stilians Lokalvård söker förstärkning!
Vi växer och söker nu dig som vill arbeta med flyttstädning på timbasis. Arbetet passar dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att leverera hög kvalitet till våra kunder.Publiceringsdatum2026-01-03Kvalifikationer
• Erfarenhet av städning är meriterande, men inget krav.
• Du är noggrann, punktlig och har ett öga för detaljer.
• God fysik och förmåga att arbeta i högt tempo.
• Svenska eller engelska på en nivå som gör att du kan kommunicera med kunder och kollegor.
• B-körkort är ett plus men inte nödvändigt.
Vi erbjuder:
• Timanställning med möjlighet till fler timmar vid behov.
• Introduktion och upplärning för rätt person.
Välkommen att skicka in din ansökan om du tror att jobbet skulle passa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: jobb@stilians.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Arbetsgivare Stilians Lokalvård AB
(org.nr 559383-7205)
Torggatan 36 A (visa karta
)
745 30 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Ellinor Brånn jobb@stilians.se 0171-614 503 Jobbnummer
9668311