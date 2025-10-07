Städare - Trollhättan- Deltid
2025-10-07
Systrarna Eldh är ett professionellt städföretag som erbjuder kvalitativa städtjänster till både privatpersoner och företag. Vi värdesätter noggrannhet, pålitlighet och ett trevligt bemötande - och nu söker vi fler duktiga städare till vårt team.Dina arbetsuppgifter
Hemstädning, flyttstädning och kontorsstädning
Dammsugning, dammtorkning, golvvård och fönsterputs
Hantering av städmaterial och utrustning på ett säkert sätt
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
Rapportera eventuella avvikelser till arbetsledareKvalifikationer
Erfarenhet av städning är meriterande men inget krav - vi ger introduktion
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
God förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Kommunicerar på svenska eller engelska
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
Flexibla arbetstider beroende på uppdrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Arbetsgivare Tasteaway AB
(org.nr 559389-8595), https://systrarnaeldh.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättan Jobbnummer
