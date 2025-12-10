Städare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Jönköping
2025-12-10


Vill du arbeta i ett socialt och viktigt yrke där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi en städare på heltid till vår kund i Jönköping! Här blir du en del av ett professionellt team som tillsammans skapar rena, fräscha och trygga miljöer för kunder och besökare.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Om tjänsten
Som städare arbetar du med daglig lokalvård hos företag och fastigheter i Jönköping. Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att röra dig mellan olika arbetsplatser.

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamhetsytor och andra lokaler

Dammsugning, moppning och ytrengöring

Avfallshantering

Se till att lokalerna alltid uppfyller höga hygienkrav

Vi söker dig som

Är noggrann, flexibel och ansvarstagande

Har ett gott öga för detaljer

Trivs med kroppsligt arbete och ett högt tempo

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Meriterande

Tidigare erfarenhet av lokalvård

B-körkort

Vi erbjuder

Heltidsanställning med tryggt upplägg

Kollektivavtal och schyssta villkor

Stöd och introduktion från engagerade kollegor

Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket

Omfattning

Placering: Jönköping

Arbetstid: Heltid, vardagar dagtid

Start: Snarast eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9636669

