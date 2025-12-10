Städare - Heltid
2025-12-10
Vill du arbeta i ett socialt och viktigt yrke där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi en städare på heltid till vår kund i Jönköping! Här blir du en del av ett professionellt team som tillsammans skapar rena, fräscha och trygga miljöer för kunder och besökare.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som städare arbetar du med daglig lokalvård hos företag och fastigheter i Jönköping. Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att röra dig mellan olika arbetsplatser.Arbetsuppgifter
Städning av kontor, gemensamhetsytor och andra lokaler
Dammsugning, moppning och ytrengöring
Avfallshantering
Se till att lokalerna alltid uppfyller höga hygienkrav
Vi söker dig som
Är noggrann, flexibel och ansvarstagande
Har ett gott öga för detaljer
Trivs med kroppsligt arbete och ett högt tempo
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lokalvård
B-körkort
Vi erbjuder
Heltidsanställning med tryggt upplägg
Kollektivavtal och schyssta villkor
Stöd och introduktion från engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket
Omfattning
Placering: Jönköping
Arbetstid: Heltid, vardagar dagtid
Start: Snarast eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9636669