Grundskollärare F-3 till Landeryds skola
2026-06-02
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Landeryds skola är en F-6-skola med knappt 100 elever. Hos oss präglas verksamheten av en nära och familjär atmosfär där alla elever känner varandra och där alla pedagoger har god kännedom om samtliga elever. Vi har ett väl etablerat samarbete mellan årskurserna samt mellan skolan och fritidshemmet vilket skapar en sammanhållen och trygg lärmiljö. Vår verksamhet genomsyras av ett aktivt värdegrundsarbete där delaktighet, ansvar och respekt står i fokus. På Landeryds skola arbetar vi tillsammans och tar gemensamt ansvar för helheten med elevens bästa i centrum. Vi söker nu nya medarbetare som vill vara med och utveckla vår skola vidare.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som lärare hos oss ansvarar du för undervisning i årskurs F-3. Arbetet innebär att planera, genomföra och följa upp undervisningen med arbetslaget som en viktig utgångspunkt. Du arbetar kollegialt och bidrar aktivt till att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sina mål.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som är engagerad i ditt uppdrag och vill bidra till skolans gemensamma utveckling. Du trivs i en mindre verksamhet där flexibilitet och samarbete är avgörande, och du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån verksamhetens behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet, arbetar strukturerat och har god kännedom om skolans styrdokument. Vidare är du en positiv, initiativrik och relationsskapande person som har en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling.
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Legitimerad lärare för årskurs F-3 samt god kunskap om skolans styrdokument
Gärna behörighet i svenska som andraspråk (SVA) eller erfarenhet av arbete med flerspråkighet
God samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta flexibelt och anpassa dig efter verksamhetens behov
Tydligt ledarskap, god struktur i undervisningen och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare
God digital kompetens för dokumentation och som en naturlig del i undervisningen
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:073".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207)
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK
Hylte kommun
Rekryterande chef
Erlandsson, Maria maria.gull-erlandsson@hylte.se 0733-718230
