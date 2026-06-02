Junior IT-tekniker till LTC
2026-06-02
Om tjänsten
Vi söker nu för LTCs räkning IT‐tekniker som kommer arbeta kundnära med både drift och utveckling av kundernas IT‐miljöer, ofta hos kunder utan en egen IT-avdelning. Du arbetar sällan ensam och är regelbundet på plats hos kunderna. Du kommer att möta varierande arbetsdagar med servicebesök, projektuppdrag och kontorsarbete.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen går via oss på Wrknest men att du kommer att anställas direkt hos kund.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer övergripande att arbeta med drift, support och utveckling av kundernas infrastruktur och IT‐miljöer. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Att stötta och rådge LTCs kunder med supportärenden
Konfiguration och installation av Microsoft 365, datorer och annan IT-utrustning
Projektarbeten kopplat till utveckling av kundens IT-miljö och säkerhet
Nära samarbete med kollegor i teamet
Vi söker dig som har
Erfarenhet av teknisk support, gärna onsite mot flera företag och IT-miljöer samtidigt
Goda kunskaper inom Microsoft 365 och klienthantering
Ett genuint intresse för IT
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Kunskaper inom nätverk, Windows Server, RDS-server och virtualiseringsmiljöer
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Som person är du trygg med frihet under ansvar, har god kommunikationsförmåga och trivs i ett team där man tillsammans löser uppdrag. Du uppskattar variation i arbetsdagen och att växla mellan drift, support och projekt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
LTC Services erbjuder skräddarsydda IT-tjänster till små och medelstora företag. De tar ett helhetsansvar för kunders IT-funktion med allt från drift och support till nätverk, servrar, IT-säkerhet och backup. LTC är en personlig och servicefokuserad partner som fungerar som en extern IT-avdelning och säkerställer stabil och trygg IT-drift för sina kunder.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
