Städ- & Diskpersonal - säsong 2026 Restaurang Bränning
Huttopia Smitingen AB / Städarjobb / Härnösand Visa alla städarjobb i Härnösand
2026-02-20
Vårt företag
Hos Huttopia står naturen i centrum för allt vi gör. Vi lever med den varje dag och älskar att låta våra medarbetare och campare upptäcka den. Om du vill arbeta i en naturlig miljö, delta i miljövänlig turism och bli en del av ett passionerat team, ser vi fram emot att välkomna dig.
I över 25 år har Huttopia hjälpt människor att koppla av och njuta av friluftslivet, både med familjen och vännerna. Våra campingplatser erbjuder bekvämligheten med färdigmonterade tält, men alltid mitt i naturen, i Kanada, USA och andra delar av världen.
Med över 100 destinationer söker vi passionerade personer som vill ansluta sig till vårt team och göra skillnad, både här och på andra platser.
Är du redo att bli en del av äventyret? Anslut dig till vårt Huttopia-team.
Dina uppgifter
Städa och göra i ordning våra boenden och gemensamma utrymmen (sanitetsutrymmen, bar/restaurang)
Hantera lager och beställning av städmaterial
Delta i vinterstängning och öppning av campingen
Ansvara för disken i vår restaurang
Du är glad, positiv och får våra gäster att känna sig välkomna
Du levererar hög service tack vare din noggrannhet och organisationsförmåga
Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete? Det är ett plus!
Du talar engelska på en god nivå
Du är flexibel och trivs med att arbeta i team - då är Huttopia rätt plats för dig!
Ytterligare information
Tycker du om att arbeta utomhus? Vill du tillbringa sommaren 2026 i frisk luft och i en fantastisk, naturnära miljö?
Bli en del av vårt städteam på Huttopia Smitingen!
"Som städpersonal bidrar jag till våra gästers trivsel genom att hålla våra boenden rena och fina, så att deras vistelse blir så bra som möjligt. Det som motiverar mig mest är mötet med gästerna och samarbetet med kollegorna - stämningen är alltid på topp! Att välja Huttopia är att arbeta i en lugn och vacker miljö. Utsikten är unik. Jag rekommenderar det varmt."
- Cécile, städpersonal på Huttopia Gorges du Tarn, 2025
Vår rekryteringsprocess
Ansök direkt via vår karriärsida: https://corporate.huttopia.com/offre/?id=39
En rekryterare från vårt team kontaktar dig för en digital intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangpersonal".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559423-0079)
Smitingen 205 (visa karta
871 93 HÄRNÖSAND Jobbnummer
9753953