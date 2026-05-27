Kontaktsjuksköterska till mottagningen på öron- näs- och halskliniken
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Som kontaktsjuksköterska på mottagningen ansvarar du för att vara särskilt tillgänglig för klinikens cancerpatienter. I uppdraget ingår att ge stöd vid normala krisreaktioner, informera om kommande steg i vård och behandling samt förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.
Rådgivning och uppföljning för patienten sker både via telefon och mottagningsbesök och ditt ansvar är att upprätta vårdplaner samt inkludera patienten till aktuella studier.
Rollen som kontaktsjuksköterska ingår i tumörteamet som består av läkare, kontaktsjuksköterska, undersköterska, dietist, kurator, logoped, fysioterapeut och SVF-koordinator.
I tjänsten som kontaktsjuksköterska ingår även sedvanligt sjuksköterskearbete vid öppen-
vårdsmottagning samt telefonrådgivning via TeleQ och 1177.
Arbetsgrupp
Vi är ett femtiotal medarbetare på mottagningen inom yrken som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, fysioterapeut och dietist. Vi har roligt tillsammans och söker dig som vill vara en del av vår verksamhet och vårt team.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet av öronsjukvård, mottagningsarbete eller tidigare arbetat som kontakt-sjuksköterska inom cancervård ses det som meriterande. Du behärskar svenska språket
flytande i tal och skrift. Vi söker dig som tycker om tempo och som trivs när arbetet är flexibelt och har lätt för att ställa om när verksamheten så kräver.
Arbetet är varierande och ställer höga krav på att se möjligheter när förändringar sker och du trivs med det. I uppdraget ingår många kontaktytor med patienten, kollegor, samt övriga professioner där du förväntas vara lyhörd och kommunikativ. Det ställer krav på samarbete och att kunna arbeta självständigt. Du hanterar situationer på ett smidigt sätt. För att lyckas i rollen och uppdraget krävs struktur där du förväntas kunna prioritera på ett effektivt sätt. Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Öron- näs- och halskliniken Kontakt
enhetschef
Mattias Alvhäll mattias.alvhall@regionostergotland.se 010-1043225
9929845