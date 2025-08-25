Stabsofficer
2025-08-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
Som Stabsofficer i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Vi söker nu en stabsofficer till vår avdelning som ansvarar för utbildningar och övningar inom förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Stabsofficer ansvarar du för att av avdelningschefen leda planeringen och genomföra utbildningar, övningar och träningar inom förbandet. Du ansvarar för att följa upp och genomföra verksamheter samt utvärdera genom metoden Lessons learned. Du verkar aktivt inom idrotts och friskvård.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Kvalifikationer
• Officers eller specialistofficersutbildning/examen OF3 eller SO 7-8
• God förmåga att utrycka dig och tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana
• Körkort lägst *B***
• FM Fysiska standard grundnivå
Personliga egenskaper
Vi söker dig som strukturerar och planerar ditt egna arbete utan att ge avkall på samarbetet inom arbetslaget. Du arbetar bra med andra människor och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är lugn stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är en fysiskt aktiv person som värdesätter och prioriterar din hälsa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenheter av att planera, leda och utvärdera försvarsgrensgemensamma övningar.
• Erfarenhet av ärendebaserad samt processbaserad arbetsmetod
• Erfarenhet av övningsplanering på OrgE nivå
• Nationell erfarenhet av stabsarbete i stabsmiljö
• Internationell erfarenhet i stabsmiljö
Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan arbetar inom Försvarsmakten. I anställningen ingår internationell arbetsskyldighet samt en skyldighet att krigsplaceras.
Arbetsort: Örebro
Tjänsteresor förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 15 september 2025. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Johanna Larsson på Johanna.z.larsson@mil.se
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
