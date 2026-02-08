Stabschef - strategiskt stöd till socialsektorn
2026-02-08
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Social sektor befinner sig i ett aktivt utvecklingsskede med fokus på struktur, kvalitet och långsiktighet. Vi söker nu en stabschef som tillsammans med sektorsledningen vill vara med och driva arbetet framåt. Rollen är strategiskt viktig och ger stort utrymme att påverka och bidra till framtidens välfärd i kommunen.Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Som stabschef arbetar du direkt under socialchefen och har en nyckelroll i att samordna sektorsövergripande processer. Du håller ihop utvecklingsarbete, strukturer och kvalitetsfrågor och säkerställer att sektorns gemensamma arbetssätt är enhetliga och väl förankrade.
Du ingår i sektorsledningen och stödjer den strategiska styrningen genom att bidra med analys, struktur och samordning. Din roll är att skapa goda förutsättningar för verksamheterna genom att koordinera och säkra kvaliteten i sektorns gemensamma processer.
I uppdraget ingår att föredra ärenden i nämnd, samverka internt och externt samt att vid behov företräda socialchefen i olika forum.
Du leder och utvecklar stabens arbete och har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och planering. Du fördelar och följer upp uppdrag inom utveckling, kvalitet, styrning och välfärdsteknik, och leder funktioner som strateger, samordnare och specialistroller.
Du stödjer socialchefen genom att tolka och omsätta politiska mål och nämndens uppdrag i strukturer, processer och aktiviteter. Du följer upp att beslut och utvecklingsinsatser genomförs och bidrar till att sektorns styrning och utvecklingsarbete är sammanhållet och systematiskt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig erfarenhet av att leda och samordna komplexa utvecklingsprocesser inom politiskt styrda organisationer, gärna inom socialtjänst eller annan kommunal välfärdsverksamhet.
Du har mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift och trivs med att formulera underlag, föredra ärenden och föra dialog i både formella och informella sammanhang. Du är trygg i din roll, strukturerad, lösningsorienterad och har en stark förmåga att prioritera. Du ser helheten men kan samtidigt gå in i detaljer när det behövs.
Det är meriterande om du har vana av politisk beredning, samverkan med fackliga företrädare och deltagande i ledningsgruppsarbete. Ledarskapsutbildning är önskvärt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och urval kan komma att ske löpande.
