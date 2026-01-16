Stabschef - Karlskrona
"Fortifikationsverket söker en Stabschef till Region Sydöst. Välkommen att läsa mer och söka tjänsten "
Region Sydöst förvaltar fastighetsbeståndet i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län. Regionen har drygt 110 medarbetare och majoriteten av dessa medarbetare utgår från regionens tre garnisonsorter - Eksjö, Karlskrona och Ronneby. Den regionala staben består av 6 medarbetare (förvaltningsassistenter, miljöhandläggare och avtalshandläggare).
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt uppdrag är att tillhandahålla anpassade fastigheter till våra hyresgäster inom försvaret. Vårt fastighetsbestånd är brett och består av allt ifrån hamnar, flygfält, kasernområden, bergrum och övningsområden. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som Stabschef
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:
• Personalansvar för den egna enheten
• Resultat- och budgetansvar för den egna enheten
• Ingå i regionens ledningsgrupp
• Övergripande samordningsansvar för att planera och följa upp regionens verksamhet mot uppsatta mål
• Ställföreträdande chef för regionen
• Samordna miljö- och kvalitetsarbetet i regionen
• Samordna kris- och beredskapsfunktionen inom regionenPubliceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Fortifikationsverket bedömer likvärdig. Du behöver också ha flera års chefserfarenhet.
För tjänsten krävs erfarenhet från budget och verksamhetsuppföljning. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från Försvarsmakten eller försvarssektorn, fastighetsbranschen, statlig förvaltning samt från arbete i verksamhet inom ramen för säkerhetsklassning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som Stabschef på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Du håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Karlskrona. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Regionchef Gustav Lindström, 010-44 44 205, eller rekryteringskonsult Henrik Granqvist, 070-762 08 18. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
