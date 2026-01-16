Stabsassistent
2026-01-16
Stabsassistent
Amf 1 befinner sig på en omfattande tillväxtresa. Vid 2. Marina basbataljonen tillhörande Amf 1 ges du möjlighet att arbeta med engagerade medarbetare där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utveckling. 2. Marina basbataljonen är ständigt insatt i skarp verksamhet och säkerställer att Marinens verkansdelar har det logistikstöd de behöver.
Bataljonsstab, 2. Marina basbataljonen
2. Marina basbataljonen är ett nyupprättat krigsförband som logistikstödjer Marinen som helhet, både från land och till sjöss. Här råder organisationstillväxt, nybyggaranda och ständig utveckling. Hos oss är det högt i tak, transparent organisationskultur och ledarskap genom föredöme. Bataljonsstaben är chefens stöd att leda såväl bataljonens dagliga verksamhet som fortsatta utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det här är en befattning för dig som gillar struktur och att få saker att hända.
Som stabsassistent stödjer du främst staben med genomförande och planering samt bataljonens signalskydds- och informationssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Upprätta skrivelser och protokoll
• Förbereda och stödja inför/under orienteringar, möten och presentationer
• Stödja beredning och sammanställa underlag
• Stödja med framtagande av mallar och föra enklare statistik
• Följa upp och strukturera rutiner och arbetssätt
Under en övning eller insats kan du kunna verka i fältgrupperad eller sjögående stab.
Arbetet är omväxlande och utvecklande. Rollen ger goda möjligheter att utveckla verksamheten och dess rutiner.
Publiceringsdatum2026-01-16
• Godkänd militär grundutbildning
• God vana att arbeta med MS Office
Körkort B

Dina personliga egenskaper
Du är en driven individ med känsla för service. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Vidare krävs för att trivas i rollen att du är ordningsam och ansvarstagande samt att du är trygg i att arbeta i en miljö där förutsättningar och arbetsuppgifter snabbt kan förändras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring vid stab
• Gruppbefälsutbildning
• Utbildning i sambands- eller ledningsstödsystem
• Signalskyddsutbildning
• Militära förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS om sex år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Hårsfjärden
Militär befattning
Upplysningar om befattningarna:
kn Joakim Lind, C Planavd.
kn Oscar Rehn, C Operationsavd.
nås via FM tel vxl: 010-82 510 00
Fackliga företrädare:
Fackliga företrädare:
OFR-O: Michael Jarkö, tel FM vxl: 010-82 510 00

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-06. Din ansökan ska innehålla CV inklusive referenser och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.
Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
