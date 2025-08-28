Stabsassistent
Stabsassistent
Vill du bidra till planeringen av försvaret av Gotland?
Gotlands regemente söker nu stabsassistent till planeringsavdelningen inom regementsstaben. Som stabsassistent arbetar du nära planeringschefen och övriga medarbetare med uppgifter som direkt påverkar regementets framtida verksamhet. Rollen passar dig som vill växa i ansvar, trivs med struktur och har ett intresse för långsiktig utveckling inom Försvarsmakten.
Om avdelningen
Planeringsavdelningen ansvarar för regementets långsiktiga planering - från ett års sikt och framåt. Arbetet vid avdelningen omfattar att inrikta, planera och föreslå beslut i stort för hur verksamheten ska bedrivas fram till dess att uppdragen är lösta. Detta inkluderar utformning av målbild, genomförandeidé och resursfördelning för att möjliggöra effektiv uppdragslösning. Avdelningen utgör ett nav i planeringen av försvaret av Gotland och stödjer chefen P 18 med sammanhållna planer och förberedande beslutsunderlag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Fördelar inkommande ärenden och e-post på avdelningen till berörda sektioner
• Administrerar avdelningens kalender och möteskallelser
• Stödjer chef med underlag till föredragningar, inklusive orderverk, rapporter och skrivelser
• Ansvarar för löpande uppdatering av avdelningens larmlista
• Skapar förutsättningar för en fungerande mötesmiljö
• Ansvarar för avdelningens fordon, inklusive planering och uppföljning av fordonsvård och nyttjande
• Stödjer avdelningen med beställningar och inköp av material, tjänster och övrigt stöd
• Utför övriga löpande stabstjänstuppgifter enligt chefens direktiv
• Svensk medborgare
• B-körkort
• Genomfört svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkända resultat.
• God datorvana och administrativ förmåga
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar initiativ, håller ordning och är trygg i en stödjande roll med hög tillit. Du har god samarbetsförmåga och är inte rädd för att lära nytt. Du gillar att ha överblick, skapa struktur och bidra till sammanhållna arbetsflöden i gruppen.
Meriterande
• Förarbevis militära fordon
• Kunskap eller erfarenhet av Officepaketet
• Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR, PRIO, SWECCIS och ISUS.
• Erfarenhet av stabstjänst eller administrativt arbete inom Försvarsmakten Övrig information
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Militär befattning med visstidsanställning 6 år med möjlighet till förlängning ytterligare 6 år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Visby/Tofta
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Anställningen innebär en krigsplacering vid Stridsgrupp Gotland
Upplysningar om befattningen
Arbete i befattningen innebär i huvudsak kontorsarbetstid. Det förekommer tjänstgöring såväl på kvällar som helger. I tjänsten förekommer även försvarsmaktsdygn och längre övningar. Med tjänsten följer krigsplacering i Försvarsmakten.
Upplysningar om befattningen lämnas av:
Ulf Brandt 010-825 96 76
Fackliga företrädare:
OFR/O: Karl-Johan Boberg, OFR/S: Simona Malmros, SEKO: Fredrik Olsson, SACO-FM-S. Samtliga kan nås via försvarsmaktens växel: 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
