ST-läkare Urologi, Kirurgcentrum, Umeå
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus ansvarar för högspecialiserad kirurgi i norra sjukvårdsregionen som omfattar de fyra nordligaste länen, samt för kirurgi inom Region Västerbotten i samarbete med Lycksele och Skellefteå. Kliniken är indelad i sektionerna bröst- och endokrin kirurgi, kärl, kolorektal, övre gastroenterologi samt urologi.
Urologsektionen är en viktig del av Kirurgcentrums verksamhet. Sektionen har en omfattande verksamhet inom såväl öppen som sluten vård. Vid urologmottagningen bedrivs utredning och behandling inom hela det urologiska och andrologiska kunskapsområdet, inklusive transuretral mikrovågsterapi (TUMT) mot prostataförstoring och minimalinvasiv behandling av uretrastrikturer. Vid ESVL-enheten behandlas njurstenar och uretärstenar med stötvågsterapi samt blåsstenar med laser. Urologsektionen utför högspecialiserad vård och behandling inom prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, njurkirurgi vid såväl maligna som benigna diagnoser, samt rekonstruktiv urologisk kirurgi. Robotassisterad kirurgi är väl etablerad för prostatacancer och njurkirurgi och har under det senaste året introducerats vid blåscancerkirurgi (cystektomi). Den transuretrala kirurgin är omfattande liksom öppen kirurgi i urinvägar och manliga genitalia.
Vi söker ST-läkare inom Urologi till Urologsektionen på Kirurgcentrum med placering i Umeå.
Som ST-läkare är du en viktig medarbetare inom hela vår verksamhet och organisation, varför du successivt kommer att få ta ett större ansvar i vår verksamhet. Vi kan erbjuda dig en intressant ST-utbildning med en spännande arbetsplats i ständig utveckling, där förbättringsarbete är en viktig del av verksamheten liksom vår ambition att ge våra medarbetare möjlighet att kunna utvecklas i sin yrkesroll.
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Under din ST-utbildning sker utbildningen enligt målbeskrivning inom specialiteten. Du kommer att få en utsedd handledare som tillsammans med vår studierektor lägger upp utbildningsplanen. Mot slutet av placeringen kan sidoplaceringar utanför ordinarie målbeskrivning förekomma efter överenskommelse med arbetsgivaren både på annan ort och även utomlands. Deltagande i forskningsprojekt är obligatoriskt. Jourverksamhet ingår i ST-utbildningen, så även randningsperioder på våra länsdelssjukhus.
Du arbetar både på vår mottagning, likväl som på vårdavdelningarna och operationsavdelningen. Arbetet är varierat och du har en viktig roll runt patienten. Förutom det kirurgiska arbetet handlar arbetet om att utveckla relationer och vara en medmänniska, både för våra patienter och deras anhöriga, men även skapa goda arbetsrelationer.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region VästerbottenKvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom urologi.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
