ST-läkare till Trädgårdstorgets Vårdcentral i Linköping
2026-01-20
Information om arbetsplatsen
Trädgårdstorgets Vårdcentral är belägen i de centrala delarna av universitetsstaden Linköping.
Nära goda kommunikationer. Verksamheten är väletablerad och håller till i fina renoverade lokaler. Avtal med Region Östergötland finns och idag är ca 7500 patienter listade. Vi vill växa och bli fler och välkomnar ännu en ST-läkare till verksamheten. Verksamheten har fina kvalitetsparametrar och nöjda patienter. God bemanning finns där arbetsklimatet präglas av en fin stämning. Samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna genomsyras av hjälpsamhet och omtänksamhet. Vi arbetar tvärprofessionellt och strävar efter att all personal ska ha möjlighet att påverka arbetsmiljön, liksom att vara delaktiga i det kvalitativa utvecklingsarbetet.
Som anställd i Praktikertjänst omfattas du av kollektivavtal. Vi har även generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag och flexramsavtal. Möjlighet finns att hyra Praktikertjänsts semesterbostäder inom och utanför Sverige.
Arbetsuppgifter
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan.
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet Publiceringsdatum2026-01-20Erfarenhet och utbildning
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, samt svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år. Dina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning tillämpas. Lönesättning efter individuell överenskommelse.
Studierektor för ST-läkare Hanna Marckman Wilén
e-post Hanna.Marckmann.Wilen@regionostergotland.se
Facklig företrädare Östergötlands Läkarförening
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
