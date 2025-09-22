ST-läkare till Ögonkliniken
2025-09-22
Ögonkliniken i Västmanland är en välkomnande och inkluderande arbetsplats som nu söker dig som vill bli specialistläkare inom ögonsjukdomar.
Dina arbetsuppgifter
För dig som genomför en specialistutbildning hos oss inkluderas alla sedvanliga arbetsuppgifter som ingår för en blivande oftalmolog. Du arbetar dagtid på vår mottagning och blir även en del av vår jourverksamhet under kvällar och nätter med stöd av bakjour. Du kommer att handleda AT- och BT-läkare samt läkarkandidater.
Under din tjänstgöring kommer du tillsammans med studierektor och huvudhandledare att lägga upp en plan för kurser och klinisk tjänstgöring.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken är länsövergripande och innefattar enheter i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Den största delen av verksamheten är förlagd till Västmanlands sjukhus i Västerås. Vi är cirka 65 medarbetare som består av läkare, sjuksköterskor, ortoptister, optometrist, optiker, medicinska sekreterare och kanslister. På kliniken arbetar totalt 17 läkare, varav 12 specialister och fem ST-läkare. Hos oss bedrivs en stor bredd med verksamheter inom bland annat barnoftalmologi, plastik, glaukom och medicinsk retina.
På operationsavdelningen bedrivs kataraktkirurgi, strabismkirurgi, ögonlocks/tårvägskirurgi, glaukomkirurgi samt crosslinking. Vi har också en stor verksamhet med injektionsbehandling med anti-VEGF-läkemedel. Kliniken är välutrustad med exempelvis lasrar för YAG, SLT, multispot/mikropulslaser, retinallaser med eyetracker för retinal behandling samt en PDT-laser. Det finns även Pentacam, OCT, angio-OCT och ultraljud.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har fullgjort AT- eller BT-tjänstgöring. För tjänsten behöver du ha arbetat som läkare inom svensk hälso- och sjukvård i minst sex månader och ha en bra förståelse för hur sjukvårdssystemet fungerar. För att säkerställa en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet är du noggrann och korrekt i din journalföring. Då arbetet innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker är trygg, stabil och lyhörd som person. Vidare har du ett positivt förhållningssätt och lätt för att skapa förtroende hos både patienter och kollegor. Eftersom rollen innebär att samarbeta nära och med olika yrkesgrupper ser vi att du trivs i samarbetet med andra. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och driva arbetet framåt, där du tar ansvar för din egen utveckling och att uppfylla mål.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid, sysselsättningsgrad går att diskutera
Arbetstid: Dagtid med beredskap dygnet runt
Placeringsort: Västerås
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025.
Intervjuer är planerade att ske från och med vecka 43.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
