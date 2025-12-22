ST-läkare ögonsjukvård
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Är du legitimerad läkare med ett genuint intresse för ögonsjukvård, och i synnerhet barnoftalmologi? Då är detta din chans att bli en del av vårt dedikerade och kompetenta team. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som ST-läkare
Som ST-läkare hos oss kommer du att få en bred erfarenhet inom ögonsjukvård. Vår mottagning erbjuder allt från allmänoftalmologi och medicinsk retina till avancerade ingrepp som kataraktoperationer och glaukomkirurgi. Vi är stolta över att ha ett stöttande team av erfarna specialistläkare som vägleder dig när du tar ansvar för dina egna patienter.
Tjänsten vi erbjuder är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i mars-april eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Din blivande arbetsplats
Du välkomnas till en ledande ögonklinik där vi är engagerade i att leverera högkvalitativ ögonsjukvård och utför allt från vanliga besök till komplexa ingrepp. Vi sätter värde på medicinska framgångar och ger dig möjligheten att vara delaktig verksamhetens fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Du är legitimerad läkare och har ett genuint intresse för ögonsjukvård, forskning och utvecklingsarbete. Vi värdesätter särskilt ett intresse och engagemang för barnoftalmologi.
Du är en person som ser möjligheter i utmaningar, trivs i en dynamisk arbetsmiljö och hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Med hög energi och ett arbetsvilligt förhållningssätt tar du dig an nya uppgifter och finner lösningar snabbt och effektivt. Det är också viktigt att du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team och tar ansvar för helheten med patientens bästa i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi strävar efter att erbjuda en högkvalitativ och kundinriktad ögonsjukvård. Under din ST-utbildning kommer du att ha möjlighet till strukturerad kompetensutveckling och handledning. Vårt mål är att du ska bli en kompetent specialistläkare inom oftalmologi. Vi satsar på ständiga förbättringar och processarbete och välkomnar ditt engagemang i kvalitetsarbete och forskning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef/läkarchef Belend Östman, belend.ostman@rjl.se
, 010-242 16 21. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Var noga med att ange att du inför anställningen har en läkarlegitimation. Ange även din fullständiga utbildning och arbetslivserfarenhet i din ansökan så att dessa framgår tydligt. Intervjuer är i dagsläget planerade under vecka 3. Sista ansökningsdag är den 4 januari.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/).
